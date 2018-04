Niet aanwezig in de Ronde, maar Lance Armstrong pakt wel uit met helikoptervlucht en fietstocht Mike De Beck

01 april 2018

08u41

Bron: Strava 4 Wielrennen Het werd uiteindelijk veel gedoe om niets. Normaal gezien zou Lance Armstrong afgelopen vrijdag een lezing geven in het kader van de Ronde van Vlaanderen, maar in laatste instantie moest de gevallen wielerheld alsnog afzeggen. Gisteren genoot hij dan maar van een fietstocht en een helikoptervlucht.

"Een private familiale aangelegenheid weerhoudt mij er van samen met jullie een zonder twijfel opwindende dag mee te maken. Mijn familie komt op de eerste plaats en daarom ben ik op dit moment thuis nodig", was de opvallende boodschap van Lance Armstrong. De man die zijn zeven Tourzeges verloor moest dan toch verstek geven voor de ‘Tour of Flanders Business Academy’ van vrijdag.

Gisteren besloot de Amerikaan dan maar wat stoom af te blazen. In plaats van de hellingen van 'Vlaanderens Mooiste' te monsteren, trok hij er in Austin zelf op uit. Op de wielerapp Strava deelde Armstrong een rit van bijna 86 kilometer. Opvallender waren misschien wel de foto's die de voormalige renner toevoegde. Daarop is te zien hoe Armstrong zich schijnbaar wel goed amuseerde met een helikoptervlucht. "Als ik de kans had om in een helikopter te vliegen, zou ik ook niet naar Vlaanderen gaan", klonk het in een reactie van een van zijn volgers.