Nicky Degrendele plaatst zich makkelijk voor finale WK keirin Hans Fruyt in Apeldoorn

04 maart 2018

13u35

Bron: Eigen berichtgeving 2 Wielrennen Op de slotdag van het WK piste in Apeldoorn heeft Nicky Degrendele zich in de keirin zo probleemloos geplaatst voor de finale. D e West-Vlaamse eindigde als tweede in haar halve finale.

Vorig jaar veroverde Degrendele in Hongkong brons in de keirin. De 21-jarige is op de laatste dag van deze wereldkampioenschappen één van de drie Belgische hopen op een medaille. Kort na de middag gaat Jolien D’hoore in de puntenkoers op zoek naar de wereldtitel. Kenny De Ketele en Moreno De Pauw proberen in de ploegkoers het podium te halen.

Dupont: "Er zal gekoerst worden"

Vandaag staat niet enkel Parijs-Nice op het programma. In ons land wordt ook Dwars door West-Vlaanderen gereden en Timothy Dupont wordt geschouwd als één van de kanshebbers. Al ziet de sprinter dat zelf toch wat anders. "Ik vrees ervoor", aldus Dupont. "Er zijn langs het parcours veel open vlaktes en dus weinig beschutting. Er zal gekoerst worden."