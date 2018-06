Nicky Degrendele, de keizerin van de keirin in Japan: "Hier kan je wél een euro opzijzetten" Nico Dick

14 juni 2018

09u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Op 21 april reisde wereldkampioene keirin Nicky Degrendele af naar Japan voor een avontuur van twee en een halve maand. Op het programma onder meer vijf keirintoernooien. En de 21-jarige West-Vlaamse doet haar regenboogtrui alle eer aan. Een exclusief verhaal over sprinten op betonbanen, het plaatselijke gokcircuit en 'dat leuke financiële extraatje'.

Over keirin in Japan : "Plezant, in de regen op de piste"

Voor wie keirin niet kent, het is een discipline in het baanwielrennen waarin de renners of rensters starten achter een derny, die gedurende een aantal rondjes het tempo stilaan de hoogte injaagt. Eens de snelheid van vijftig kilometer per uur bereikt, verdwijnt de gangmaker van de piste en wordt nog vijfhonderd meter gesprint.

