Nick Nuyens probeert dan maar te scoren zonder Van Aert: "We hebben Wout alles gegeven wat hij vroeg" Marc Ghyselinck

28 maart 2019

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen "In beeld komen", zegt Nick Nuyens (38). Hier had "winnen" kunnen staan. Als Wout van Aert maar was gebleven. Zijn vertrek was stormachtig en het laatste woord is nog niet gezegd. Nu moet Nick Nuyens van de E3 Harelbeke tot de Amstel Gold Race andere manieren verzinnen om de sponsors van zijn Roompot-Charles-ploeg waar voor hun geld te geven.

Over de bureautafel in de Mechelse service course van Sniper Cycling ligt het hele strijdplan voor de komende Parijs-Roubaix uitgespreid. Er is een kaart van het parcours, er liggen A4'tjes met de namen van 29 kasseistroken en de gele markeerstift is duchtig gebruikt.

Niets zal op zondag 14 april aan het toeval worden overgelaten. De renners van Roompot-Charles zullen op elke kasseistrook op bevoorrading en reservemateriaal kunnen rekenen. Zes auto's zet manager Nick Nuyens daarvoor in, zes verschillende routes om van kasseistrook naar kasseistrook te rijden. Een helse zondag gaat dat worden.

