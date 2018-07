Nibali wil zich met 20 jaar oude chirurgische ingreep klaarstomen voor de Vuelta en het WK Marc Ghyselinck

27 juli 2018

10u39 0 Wielrennen Het vizier van Vincenzo Nibali staat nu op de Vuelta en het WK. De 'Haai van Messina' wordt volgende week in Italië geopereerd, na zijn valpartij in de twaalfde etappe van de Tour met aankomst op Alpe d'Huez. Nibali viel op drie kilometer voor de top en liep daarbij een indeukingsfractuur op van de T10-ruggenwervel.

Het Bahrein-team probeert Nibali nu klaar te krijgen voor de Ronde van Spanje en vooral voor het WK in Innsbruck. Om die reden zal hij volgende week in Italië een zogenaamde percutane vertebroplastie ondergaan. Zo'n ingreep verlicht de pijn en bespoedigt de revalidatie. Dat zegt de Gentse neurochirurg Joris Bleyen, die in 2016 Edward Theuns opereerde aan de ruggenwervel, nadat die was gevallen in de Tour.

"Nibali heeft een indeukingsfractuur en dat is erg pijnlijk. Een percutane vertebroplastie verlicht de pijn en zorgt voor een sneller herstel. De techniek bestaat zo'n twintig jaar en ze gebeurt onder verdoving. Met behulp van radioscopie wordt een dikke naald door de huid in de gebroken wervel gebracht. Door die naald wordt vloeibaar cement naar binnen gespoten. Normaal wordt dan met behulp van een opblaasbare ballon een kleine holte in de wervel gecreëerd. Het is die holte die wordt opgevuld met cement."

In het beste geval kan Nibali meteen na de ingreep al beginnen met de revalidatie, zegt dokter Bleyen. "Het resultaat is spectaculair. In veel gevallen is de pijn onmiddellijk verdwenen."

Juridische stappen

Nibali herstelt thuis in het Zwitserse Lugano van zijn val. Hij draagt een corset en revalideert in het zwembad. De Italiaan heeft nog een paar belangrijke doelen dit seizoen. Hij wil starten in de Ronde van Spanje, die op 25 augustus begint in Malaga. Maar vooral mikt hij op het WK dat op 30 september in Innsbruck wordt gereden. Zijn valpartij in de Tour doorkruist die plannen.

Over de oorzaak van zijn valpartij lopen de versies uiteen. Op drie kilometer voor de top haakte hij in het riempje van een fototoestel van een toeschouwer die van te dichtbij een foto wilde maken. Een andere versie is dat hij door een motorfiets werd aangereden.

Tourdirecteur Christian Prudhomme heeft zich voor het incident verontschuldigd. Bahrein-manager Brent Copeland zegt nog altijd juridische stappen tegen de Tour te overwegen.