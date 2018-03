Nibali na straf nummer: "Hele dag lang fantastisch gevoel" Redactie

17 maart 2018

17u55 2

Vincenzo Nibali liet wielerminnend Italië nog eens juichen in Milaan-Sanremo. In een Primavera die traditiegetrouw pas in volle finale losbarstte, trok de 'Haai van Messina' op de Poggio alle registers open. Van 2006 en Pozzato was het geleden dat een Italiaan zegevierde. Meteen na zijn straffe zege werd Nibali door emoties overmand. De regen en de winterse omstandigheden plotsklaps vergeten. "Een hele dag lang had ik een fantastisch gevoel. Met Colbrelli heb ik continu overlegd hoe we het zouden doen. Uiteindelijk was dat die aanval van Bodnar op de Poggio counteren. Toen ik via de radio van de ploeg hoorde dat ik twintig seconden had, deed ik nog maar één ding: gas geven."

Nibali daalde vervolgens als een sperwer naar beneden. "De laatste meters keek ik achterom en besefte ik dat het zou halen. Dat was een zalig gevoel. Dit is een geweldig moment voor mij. Milaan-Sanremo is een prachtige wedstrijd en dit is ook een overwinning voor heel de ploeg. Ik heb er geen woorden voor."

Final stages of Milan San Remo won by Nibali ... pic.twitter.com/ScFQeOKoFD British Cycle Sport(@ VeloUK) link

Vincenzo Nibali:

Tour de France 🏆

Tour d’Italie 🏆🏆

Tour d’Espagne 🏆

Tour de Lombardie 🏆🏆

Milan-Sanremo 🏆

Les 3 grands tours + 2 monuments: seuls Merckx, Hinault et Gimondi ont fait mieux !! #rtbfsport Rodrigo Beenkens(@ RoBeenkens) link