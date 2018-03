Nibali gisteravond laat aangekomen in België: "Ik ga voor het best mogelijke resultaat" KDZ/JDK

30 maart 2018

07u28 0 Wielrennen De winnaar van Milaan-Sanremo is in het land. Vincenzo Nibali landde gisterenavond vanuit Milaan en verkent vandaag. "Het kriebelt om de Ronde te rijden."

Vincenzo Nibali (33) zette gisteravond om 23u30 voet op Belgische bodem. Hij werd op de luchthaven van Zaventem opgewacht door een verzorger van zijn team Bahrain-Merida. "Ik ben heel blij hier te zijn, maar ik ben enorm moe", lachte Nibali terwijl we de winnaar van Milaan-Sanremo opwachtten. "Morgen gaan we samen met de ploeg de laatste 70 kilometer van de Ronde verkennen, maar nu wil ik zo snel mogelijk mijn bed in."

Vanaf de luchthaven ging het in rechte lijn naar het Parkhotel aan het Kortrijkse Stationsplein, ankerplaats van zijn team voor de Ronde. De ex-Tourwinnaar neemt zondag voor de allereerste keer in zijn carrière deel aan 'Vlaanderens Mooiste'. De 'Haai van Messina' gaat in 'The Belgian Queen of The Cobblestone Classics' voor "het best mogelijke resultaat", laat de ploeg weten. Nibali zelf is iets voorzichtiger. "Ik reken mezelf niet tot de grote favorieten omdat het pas de eerste keer is dat ik hier start. Maar ik ben in vorm en ik heb er zin in, we zien wel. De grootste kanshebbers voor mij zijn Sagan, Van Avermaet en Gilbert. In die volgorde."

Zijn ploeg gaf ook al meteen een inkijk in hun koerstactiek. "Onze renners zullen niet meeglippen in de vroege ontsnapping, maar zich de hele tijd in de buurt van Vincenzo ophouden", vertelt ploegleider Tristan Hoffman. "Bedoeling is om hem goed gepositioneerd aan hét cruciale punt te krijgen: de tweede beklimming van de Oude Kwaremont."