Nibali en Evenepoel gooien bloemen naar elkaar: "Ik vind Remco leuk, hij kan de grote verrassing worden in de Giro"

27 juli 2020

09u53 0 Wielrennen De bloemetjes vliegen over en weer, maar vanaf begin oktober zijn Vincenzo Nibali (35) en Remco Evenepoel (20) elkaars concurrenten. In een vooruitblik naar de Giro steekt de Italiaan zijn lof voor onze landgenoot niet onder stoelen of banken. “Ik vind Evenepoel leuk.”

Veertien koersdagen heeft Vincenzo Nibali dit seizoen op zijn actief voor Trek-Segafredo. De Italiaan kwam deze winter toe na een passage van drie seizoenen bij Bahrain-Merida. Het hoofddoel? Nog een keer de Giro winnen. Nibali won de Ronde van Italië al twee keer in z'n carrière, ook de Tour (2014) en de Vuelta (2010) staan op z’n palmares.

Maar toen kwam het coronaspook opdoemen. Nibali zag de Giro verplaatst worden van mei naar oktober. De Grande Partenza verhuisde van Hongarije naar Sicilië, de regio waar de ‘Haai van Messina’ geboren en getogen is. “Dat de Giro over mijn thuisgrond trekt, zal ongetwijfeld voor emoties zorgen, maar ik mag me in geen geval laten afleiden”, weet Nibali, die in de eerste week al meteen moet presteren met een aankomst op de Etna.

Enkel Italiaanse koersen

De Italiaan heeft er in de aanloop naar de herstart van het wielerseizoen net een 15-daags trainingskamp opzitten in de Dolomieten. Met Guilio Ciccone, Antonio Nibali, Jacopo Mosca, Gianluca Brambilla en Pieter Weening trainde de Giro-selectie van Trek-Segafredo er al samen. “Het was goed om in groep te trainen”, zegt Nibali erover bij Cyclingnews. “Ik voel veel verlangen bij mijn ploegmaats om er iets van te maken in de Giro.”

Nibali rijdt dit najaar op het WK in het Zwitserse Martigny na enkel koersen in zijn thuisland. Liefhebbers van de Tour of Vlaamse klassiekers krijgen hem dus niet te zien. Starten doet Nibali in de Strade Bianche op 1 augustus, daarna gaat het via Milaan-Sanremo, de Ronde van Lombardije, de Tirreno-Adriatico en het WK richting een minder sterk bezette Giro. De meeste grote namen kiezen voor de Tour.

VINCENZO NIBALI



Strade Bianche, Gran Trittico Lombardo, Milano-Torino, Milano-San Remo, Il Lombardia, Giro dell'Emilia, National Championships, (high altitude training camp), Tirreno-Adriatico, Giro dell'Appennino, World Championships, Giro d’Italiahttps://t.co/aTryW7DkWd ammattipyöräily(@ ammattipyoraily) link

Verrassing Evenepoel

“Toch verwacht ik ferme weerstand van renners als Richard Carapaz, Jakob Fuglsang en Simon Yates”, zegt Nibali op de website van Trek-Segafredo. “Je mag niemand onderschatten. De geschiedenis leert dat er elk jaar wel iemand verrast in de Ronde van Italië. Ik ben ook blij dat mijn vriend Peter Sagan meedoet. Ik heb al wat video’s van hem zien passeren. Zijn aanwezigheid zal de Giro dit jaar nog specialer maken.”

Wie de Giro aan Belgische zijde speciaal zal maken, is uiteraard Remco Evenepoel. Onze 20-jarige landgenoot maakt in Italië zijn debuut in een grote wielerronde en dat is ook Nibali niet ontgaan. “Hij is één van de renners die kan verrassen”, weet Nibali. “Evenepoel kan zelfs de gróte verrassing worden. Hij is sterk en is met veel persoonlijkheid in het peloton gekomen. Ik vind hem leuk.”

Nibali kijkt net zoals de halve wielerwereld uit hoe Evenepoel het in een etappekoers over drie weken zal doen. De Italiaan zag hem in elk geval al van dichtbij aan het werk in de Ronde van Algarve, een Portugese wielerronde in februari die Evenepoel won en waarin Nibali 12de werd. Dat de twee elkaar kennen is in elk geval al duidelijk. Evenepoel retweette de voorbeschouwing van Nibali. “Je bent een kampioen, Vincenzo Nibali.”

