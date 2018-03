Nibali draait alle favorieten een loer na uithaal op de Poggio, "Haai van Messina" blijft spurtend peloton voor in straten van Sanremo DMM

17 maart 2018

14u26 2 Wielrennen Vincenzo Nibal is de koning van de Primavera. De "Haai van Messina" haalde alles uit de kast op de Poggio en bleef in de straten van Sanremo nipt een aanstormend peloton voor. Ewan en Démare sprintten naar de dichtste ereplaatsen. Nibali is de eerste Italiaan die Milaan-Sanremo wint sinds Filippo Pozzato in 2006.

Zou het nu regenen of zou de lente toch definitief doorbreken in de Primavera? Het weerbericht beheerste vooraf de debatten aan het Castello Sforzesca in Milaan. De doemdenkers kregen daarbij snel gelijk. Bakken regen bij het vertrek in de Italiaanse modestad en traditiegetrouw ook een waslijst aan favorieten. Sagan, Kwiatkowski, Démare, Viviani, Kristoff, Trentin en andere Colbrelli’s. Afwachten wiens dag het écht zou worden.

In eerste instantie die van de tien vluchters. Na enkele minuten sloegen zij al snel de handen in elkaar om een ellenlange dag te kleuren. Een moedige onderneming, want met 294 kilometer was het ‘werkendag’ voor iedereen. Ondertussen bleef de regen de lijven geselen. Natte gezichten dus in het peloton.

In de voorwacht drie mannen die de kastanjes uit het vuur haalden. De eeuwig Tim Declercq, Luke Rowe en Juraj Sagan zetten zich uren aan de kop van de grote meute. De voorsprong van de vluchters zou zo steeds binnen de perken blijven. De averij onderweg? Die viel aardig mee. Van de favorieten liet enkel Greipel zich verrassen. De Duitser scheurde er enkel de broek aan en kon zo zijn weg zonder grote problemen verderzetten.

Na de Turchino mochten de regenjasjes stilaan uit. Hoe dichter bij Sanremo, hoe meer de zon door het wolkendek zou prikken. Hoe meer ook de voorsprong van de aanvallers zou slinken. Met de drie capi in aantocht kregen de vluchters nog een minuutje toebedeeld. Op de Cipressa was hun verhaal helemaal voorbij.

De finale was klaar om los te barsten en dat was zonder Marcel Kittel. De debutant bij Katusha verteerde de opeenvolging van kleinere hellingen niet en zou zo als eerste grote naam de rol lossen. De Cipressa zelf werd in groep opgereden. Groupama FDJ en Team Sky verzorgden het tempo. Niemand die een eerste pijl durfde verschieten.

Alles op de Poggio dan maar, al werd het peloton even voor de afslag naar rechts opgeschrikt door een 'salto mortale'. Niemand minder dan Mark Cavendish ging er met een hallucinante buiteling (alweer) bij liggen. Einde verhaal voor de Brit, terwijl alle andere snelle mannen wel met geslepen messen de Poggio zouden aansnijden.

En daar had Vincenzo Nibali zijn jump het best voorbereid. De "Haai van Messina" counterde een uitval van Bodnar en stormde in één ruk door naar de top van de meest beroemde Italiaanse heuvel. De kopman van Bahrein-Merida gooide zich als een steen naar beneden. Het zou een dubbeltje op zijn kant worden in de straten van Sanremo.

Even leek Trentin een Italiaanse broedermoord te zullen plegen, maar de puncher van Mitchelton-Scott plafonneerde met de slotkilometer in zicht. De sprintersploegen deden er alles aan om de leeglopende Nibali bij te halen. Verloren moeite, want de "Haai" zou zijn inspanning tot op de meet uitzingen.

Na de Tour, de Giro, de Vuelta en de Ronde van Lombardije een nieuw monument op het palmares van de 33-jarige Italiaan. Nibali kon net voor de streep beginnen vieren, terwijl Caleb Ewan en Arnaud Démare mee het podium opmochten. Jürgen Roelandts legde als eerste Belg beslag op de vijfde plaats.

De uitslag:

Confirmation of a fantastic win for @vincenzonibali (@Bahrain_Merida) at @Milano_Sanremo 🚴‍♂️🇮🇹👏 pic.twitter.com/Cxlt3VVMMB Velon CC(@ VelonCC) link

Erelijst sinds 2000:

2000: Erik Zabel (Dui)

2001: Erik Zabel (Dui)

2002: Mario Cipollini (Ita)

2003: Paolo Bettini (Ita)

2004: Oscar Freire (Spa)

2005: Alessandro Petacchi (Ita)

2006: Filippo Pozzato (Ita)

2007: Oscar Freire (Spa)

2008: Fabian Cancellara (Zwi)

2009: Mark Cavendish (GBr)

2010: Oscar Freire (Spa)

2011: Matthew Goss (Aus)

2012: Simon Gerrans (Aus)

2013: Gerald Ciolek (Dui)

2014: Alexander Kristoff (Noo)

2015: John Degenkolb (Dui)

2016: Arnaud Démare (Fra)

2017: Michal Kwiatkowski (Pol)

2018: Vincenzo Nibali (Ita)