Exclusief voor abonnees Netflix-docu toont waarom het bij Movistar maar niet boterde tussen Landa, Quintana en Valverde: “Het was burgeroorlog in de ploegbus” DMM

31 maart 2020

16u19 0 Wielrennen Het heeft iets ironisch. In het veertigste jaar van zijn bestaan won Team Movistar vorig seizoen de ploegenklassementen in elk van de drie grote wielerronden, maar tussen de kopmannen onderling liep het voor geen meter. Het uitgangspunt van een zesdelige Netflix-documentaire: El Dia Menos Pensado. Vrij vertaald: de dag waarop je het minst verwacht.

“Ik dacht: ik doe een Van der Poel’tje.” De eerste aflevering van de Movistar-documentair is nog geen tien minuten oud, wanneer Alejandro Valverde uit de doeken doet waarom hij in ‘zijn’ Luik-Bastenaken-Luik’ vroegtijdig de remmen dichtkneep. De toen 39-jarige Spanjaard stapte op 103 kilometer van de aankomst in de volgwagen, met de wereldkampioenentrui om zijn schouders nota bene.

“Enkele dagen voor de wedstrijd wou ik een wheelie doen. Ik viel en had enorm veel pijn aan mijn staartbeen”, vertelt Valverde. De Spanjaard heeft er op dat moment een naar zijn kunnen matig voorjaar opzitten. Een etappewinstje in de UAE Tour en nog een handvol ereplaatsen elders, dat was het zo’n beetje. Het noopte Valverde tot de beslissing om er na Luik-Bastenaken-Luik even de stekker uit te trekken.

Valverde schrapte de Giro en kwam bijna twee maanden niet in koers. “Het ideale moment om op adem te komen. In de eerste maanden van het seizoen ervoer ik de regenboogtrui als een vloek. Het was iets waar ik heel mijn leven al van droomde, het feit dat ik die trui op mijn 38ste dan toch in mijn bezit kreeg, stelde me gerust. Té gerust, want de honger om te winnen was weg”, aldus Valverde.

Het voelde een beetje als burgeroorlog aan in de ploegbus. Ik ken Nairo én Mikel. Ze deden hun best om het beschaafd te houden, maar ze hadden elk hun eigen ideeën en die vielen niet met elkaar te rijmen.” Alejandro Valverde over de ploegsituatie in de Tour van 2019.

