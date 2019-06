Net geen Belgisch succes: Boasson Hagen troeft landgenoten af in opener Dauphiné GVS/MG

09 juni 2019

14u35

Bron: Eigen berichtgeving 6 Critérium du Dauphiné Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data) heeft de openingsrit van de Critérium du Dauphiné op zak gestoken. De Noor toonde zich de snelste van een uitgedund peloton, voor onze landgenoten Philippe Gilbert en Wout van Aert . Ook twee andere Belgen, Oliver Naesen en Bjorg Lambrecht, strandden op een zucht van de zege.

⏪ Revivez le dernier KM de cette première étape du #Dauphiné et le sprint tout en puissance d' @EBhagen ! 💪



⏪ Relive the final KM of this 2019 #Dauphiné first stage, and the strong victory of @EBhagen!💪 pic.twitter.com/J3Mjaqqbhg Critérium du Dauphiné(@ dauphine) link

Voor heel wat toppers is de Franse rittenkoers door de Alpen de ideale voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. De voorbije zeven jaar was vijfmaal de eindwinnaar van de Dauphiné immers ook de uiteindelijke laureaat van de Tour. Op de eerste dag moesten de renners vroeg uit de veren voor een heuvelrit van 142 kilometer.

Snel zonderde er zich een kopgroep van zes stuks af. Daarbij twee Belgen: Oliver Naesen en Julien Vermote. Ze kregen het gezelschap van Magnus Cort, Niklas Eg, Fabien Doubey en Casper Pedersen. Op de top van de Puy Mary - met 10,6 kilometer aan 6,1 procent de zwaarste hindernis van de dag - bedroeg de kloof 2 minuten 50.

600 meter

Die voorsprong bleef een hele tijd status quo, tot BORA-hansgrohe bij het ingaan van de twee plaatselijke ronden in aankomstplaats Jussac er een stevige lap opgaf. De kopgroep telde op dat moment een mannetje minder, Vermote loste - al dan niet wegens technische problemen - de rol vooraan. De troepen van sprinter Sam Bennett hadden echter een flinke kluif aan de vijf leiders en moesten rekenen op een stevige versnelling van Stybar met Alaphilippe in diens wiel om de kloof te reduceren. Bjorg Lambrecht zag daarna zijn kans schoon om op de tweede passage van de Côte de Roquenatou - de slotonderneming van de dag - de sprong naar voor te wagen. Hij sloot vooraan aan bij nog twee overblijvers: Naesen en Magnus Cort.

We now have three leaders, including @bjorg_lambrecht! Fifteen more kilometres to go! #Dauphiné pic.twitter.com/FEtKPabcBU Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link

De rest van het peloton liet lang op zich wachten, het trio met onze twee landgenoten liep zelfs opnieuw 35 seconden uit. Zo werd het een dubbeltje op z’n kant, maar op 600 meter (!) van de finish werd het drietal door een uitgedund peloton alsnog in extremis ingerekend. Nét niet dus voor Naesen en Lambrecht.

Sprinten dus met een uitgedunde groep. Philippe Gilbert en Wout van Aert leken goed te timen, maar Edvald Boasson Hagen had geen zin in een Belgische ritzege. De Noor van Team Dimension Data remonteerde en stak de bloemen op zak. Gilbert werd tweede, Van Aert nestelde zich op de laatste podiumstek. Uiteraard vangt Hagen morgen als eerste leider de tweede etappe - alweer met heuvels - aan.

🏆 Victoire de @EBhagen à Jussac au terme de la 1ère étape du #Dauphiné @EBhagen claims the win! pic.twitter.com/snNj1xy4I7 Critérium du Dauphiné(@ dauphine) link

Boasson: “Eindelijk weer op niveau”

Als het niet goed gaat met Edvald Boasson Hagen (32), dan is er nog altijd het Critérium du Dauphiné. De Noor won in een sprint in Jussac de eerste rit. Het was voor hem ritzege nummer vijf in de Dauphiné.

“Sommige wedstrijden liggen me nu eenmaal beter dan andere”, zei Edvald Boasson Hagen. “Ik heb al een keer de Ronde van Zwitserland geprobeerd, maar dan kom ik toch liever naar de Dauphiné terug.”

Boasson weet waarom. Hij won etappes in 2010, in 2012, 2013, 2016 en nu weer in 2019. Dat is niet zo goed als de Ronde van Noorwegen waar hij acht ritten won en drie keer eindwinnaar werd. Gisteren was ritzege nummer vijf in de Dauphiné en overwinning nummer 78 in zijn carrière. Tien jaar geleden won hij Gent-Wevelgem. Hij moest toen uitleggen waarom zijn bijnaam ‘Eddy’ is. Boassan vertelde met schroom dat die naam refereerde naar Eddy Merckx, een renner wiens palmares hij nooit ofte nimmer zou benaderen. En dat is gebleken.

Het is stil geworden rond Boasson Hagen. Zelfs al gaat het met de renner nog altijd beter dan met zijn Team Dimension Data. Boasson won drie keer dit jaar, Dimension Data zit nog maar aan vier overwinningen in een heel seizoen.

Dat heeft natuurlijk te maken met het sukkelparcours dat Mark Cavendish nog altijd aflegt, zelfs al zegt die nu helemaal hersteld te zijn van de ziekte van Pfeiffer, veroorzaakt door het epstein-barrvirus.

Ook Edvald Boasson Hagen bleef niet van ziekte gespaard. In Jussac legde hij uit waarom het na zijn overwinning begin februari in Valencia niets meer werd in de klassiekers.

“Ik ben ziek geworden in de Ronde van Algarve, kort na de Ronde van Valencia. Ik raakte besmet door een virus. Ik dacht dat ik snel genoeg genezen was, maar het herstel heeft meer energie van me gevraagd dan ik dacht. In de klassiekers bleef ik achter de feiten koersen. Pas in mei had ik weer het gevoel dat ik goed aan het trainen was. Ik won een rit in de Ronde van Noorwegen (30 mei) en nu win ik hier. Ik voel dat ik weer op niveau kom. Hopelijk volgen er nu meer overwinningen en krijg ik in de Tour mijn topvorm weer te pakken.” (MG)