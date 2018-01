Neoprof Bjorg Lambrecht mag dan toch niet starten in Tour Down Under: "Dit is een enorme ontgoocheling" Marc Ghyselinck

09u03 2 Photo News Wielrennen Bjorg Lambrecht (20) mag morgen niet starten in de Tour Down Under. Lambrecht is een neoprof en zou in Australië zijn debuut maken in de WorldTour. Maar dat wordt nu verhinderd door de UCI.

De Internationale Wielerunie laat het artikel in het reglement gelden, dat neoprofs minstens 42 dagen (zes weken) voor de start van hun eerste WorldTour-wedstrijd hun whereabouts moeten hebben ingevuld. Dat moet de wielerunie toelaten om out-of-competition dopingcontroles uit te voeren als ze dat wil.

Borg Lambrecht vulde zijn whereabouts voor de eerste keer in op 15 december, dat is 32 dagen voor de start van de Tour Down Under. Bij Lotto wijzen ze daarvoor naar de UCI zelf, die pas op 14 december drie zogenaamde webinars (seminaries waarop neoprofs wegwijs worden gemaakt in het ADAMS systeem voor het invullen van hun verblijfgegevens) organiseerde.

Lambrecht volgde het Engelse webinar. Hij kreeg, volgens een communiqué van Lotto "pas op 15 december een login met de melding dat hij vanaf 17 december (30 dagen voor de start van Tour Down Under) zijn verblijfgegevens moest doorgeven om te kunnen starten in Tour Down Under. Een tegenstrijdigheid met de reglementering", aldus Lotto.

Photo News

Protest van Lotto haalde niets uit. "Zonder schriftelijke bevestiging van de UCI dat Bjorg kan starten, kunnen noch de renner, noch het team enig risico nemen", aldus het communiqué nog.

Lambrecht zal niet worden vervangen voor de Tour Down Under. Lotto begint morgen met zes in plaats van zeven renners aan de Australische rittenkoers. Lambrecht blijft wel in Australië. Op 28 is hij wel startgerechtigd in de Cadel Evans Ocean Road Race, waar Lotto ook aan deelneemt.

"Uiteraard is dit een enorme ontgoocheling", reageert Lambrecht. "We zijn een week geleden met de ploeg afgereisd naar Australië, ik voelde me heel goed in de groep, keek uit naar het begin van mijn eerste seizoen bij de profs, en dan is het een grote domper als je te horen krijgt dat je niet mag starten. Maar uiteraard kunnen we geen enkel risico nemen. Ik blijf hier om een week te trainen en trek daarna met de ploeg naar Melbourne."