Nederlandse Wild beleeft droomweek en wint Gent-Wevelgem voor tweede keer De wielerredactie

31 maart 2019

15u08

Bron: Belga 0 Koers kort Kirsten Wild heeft na de tweede editie ook de achtste uitgave van Gent-Wevelgem (WorldTour) voor dames op haar naam geschreven. De 36-jarige Nederlandse haalde het na een massasprint van onder anderen haar landgenote Leonore Wiebes en de Italiaanse Letizia Paternoster. Afgelopen donderdag won ze ook al Brugge-De Panne. Voor Wild was deze Gent-Wevelgem pas haar derde wegwedstrijd dit seizoen.

.@kirsten_wild wins Gent-Wevelgem for the second time in her career after a massive sprint đŸ‡łđŸ‡±đŸ„‡ #GWE19 #GWEwomen pic.twitter.com/Z9UPHbybqW GentWevelgem(@ GentWevelgem) link

Donderdag in de perszaal hield ze na Brugge-De Panne de druk nog wat af. Ze hoopte op een massasprint in Wevelgem en zou dan wel zien hoe ver ze zou komen. Wel, de Nederlandse rondde na een groepssprint opnieuw netjes af.

"Het was een heel lange sprint en ik heb die kunnen afronden. Dit mede door het vele werk van mijn teamgenoten. Lisa Brennauer was al eens lek gereden en het is juist zij die me meestal afzet in de sprint. Maar in volle finale verscheen ze plots weer en kon ze mij ideaal naar voren brengen. En dan was het aan mij", verklaarde Wild.

"Ik heb een mooie week achter de rug. Donderdag was ik al aan het feest in Brugge-De Panne en nu dit. Best aardig, want dit was pas mijn derde wegwedstrijd dit seizoen omdat ik ook een tijdlang op de piste reed", vervolgde Wild. "Gent-Wevelgem is toch wel een klassieker en een grote koers. Logisch dat ik dan ook zeer blij ben dat ik die nu al twee keer heb kunnen winnen. Een feestje is wel op zijn plaats nu en daar wil ik mijn teamgenoten zeker in betrekken", besloot de Nederlandse.