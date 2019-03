Nederlandse wielrenner 48 uur in coma gehouden na hartaanval in koers Redactie

31 maart 2019

12u49

Bron: AD.nl 0 Wielrennen Wielrenner Robbert de Greef wordt in het universitair ziekenhuis van Antwerpen voorlopig voor 48 uur in een kunstmatige coma gehouden. De Nederlander werd gisteren getroffen door een hartaanval tijdens de Omloop van de Braakman. De artsen willen daarna bekijken of het lichaam van de 27-jarige Alecto-renner sterk genoeg is om een vervolgbehandeling te starten, zo laat zijn ploegleider Piet Rooijakkers weten.

De Greef werd kort na de start van de Omloop van de Braakman (Zeeuwsch-Vlaanderen) op de eerste kasseienstrook getroffen door een hartaanval. De toegesnelde hulpdiensten konden hem met moeite reanimeren. Vervolgens werd de renner uit Geldrop in kritieke toestand overgebracht naar Antwerpen. De wedstrijd werd stilgelegd en afgelast.



De Greef reed vorig jaar bij Roompot. Bij die ploeg had hij een contract gekregen na het winnen van de Nederlandse topcompetitie. Mede door de fusie met het Belgische Charles kreeg hij daarna geen nieuw contact bij dat team. Hij verkaste naar Alecto, een Nederlandse topformatie in de continentale klasse. Bij Alecto hoopt De Greef alsnog in beeld te komen bij een profploeg.

Man in vorm

De Greef was de afgelopen bij Alecto de man in de vorm. Twee weken geleden eindigde hij achter Pim Ligthart van Direct Energy nog als tweede in de Ronde van Drenthe. Er waren volgens Rooijakkers eerder geen aanwijzingen dat De Greef hartproblemen had. Onlangs onderging hij nog een uitgebreid cardiologisch onderzoek, waarbij geen afwijkingen werden gevonden.