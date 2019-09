Nederlandse Kaptheijns is meteen op de afspraak in Eeklo Redactie

Bron: Belga 0 Wielrennen Maud Kaptheijns (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft de Ethias Cross in het Oost-Vlaamse Eeklo gewonnen. De 24-jarige Nederlandse haalde het in een sprint met twee voor haar landgenote Inge van der Heijden. De Britse Anna Kay finishte op de derde plaats. Loes Sels en de Nederlandse Shirin van Anrooij maakten de top vijf vol. Wereldkampioene Sanne Cant kwam niet aan de start in deze eerste internationale cross van het seizoen.

Het was Maud Kaptheijns die de beste start nam. In het zog van de Nederlandse volgden onder anderen Loes Eels en Inge van der Heyden. Laatstgenoemde trok in de tweede ronde fors door. Anna Kay volgde in haar spoor. Achter dit duo kregen we nog een tweetal met Shirin van Anrooij en Loes Sels. Kaptheijns volgde met Ellen Van Loy wat verderop.

Kaptheijns zette fors door en begon aan een mooie inhaalbeweging. Stelselmatig knokte zij zich naar de kop van de wedstrijd en reed over half cross aan de leiding. Achter haar troepten Shirin van Anrooij, Loes Sels, Anna Kay en Inge van der Heijden samen. Met nog twee ronden van het einde kreeg Kaptheijns het gezelschap van Inge van der Heyden en Anna Kay. Dit drietal bleef er een stevig tempo op nahouden en mocht meteen uitmaken wie deze eerste internationale cross van het seizoen zou winnen. Kaptheijns begon aan de leiding tijdens de laatste passage aan de zandbak maar moest dan plots voet aan grond zetten waardoor Inge van der Heyden kon aansluiten. Anna Kay mengde zich niet in dit debat en consolideerde haar derde plaats.

De strijd voor de zege werd verbeten uitgevochten. Kaptheijns strafte een klein foutje van Inge van der Heyden af en mocht zo uitgebreid het zegegebaar maken.