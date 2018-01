Nederlandse BMX'er ontwaakt uit coma en is buiten levensgevaar na zware val Rik Spekenbrink

22 januari 2018

17u08 0 Wielrennen De Nederlandse BMX'er Jelle van Gorkom is ontwaakt uit zijn coma en verkeert buiten levensgevaar. Dat meldt directeur Jochem Schellens van Sportcentrum Papendal.

Wel wacht Van Gorkom een bijzonder lange en intensieve revalidatie. Of hij volledig herstelt is dan ook nog niet te zeggen, wel boekt Van Gorkom goed vooruitgang. Hij toont bij vlagen blijken van herkenning, als bijvoorbeeld familieleden op visite komen. Er wordt gesproken over 'een zwak en licht bewustzijn'. Van Gorkom krijgt nog altijd eten toegediend, de huidige ontwikkelingen moeten dan ook worden gezien als een allereerste stapje in een bijzonder lang herstelproces.

Van Gorkom raakte op 10 januari zwaargewond bij een ongeluk op trainingscomplex Papendal. Hij botste bij een training op een veiligheidsketting die onderaan de startheuvel hing. Daarbij was hij waarschijnlijk direct buiten bewustzijn. Van Gorkom werd een aantal dagen kunstmatig in coma gehouden, de eerstvolgende update luidde dat hij lichamelijk stabieler was, maar dat zijn situatie nog steeds zorgelijk was.

