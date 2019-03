Nederlandse Blaak soleert naar zege in Omloop voor vrouwen: “Wisten dat Muur scherprechter zou worden” XC

02 maart 2019

15u27

Bron: Belga 2 Wielrennen Chantal Blaak heeft de Omloop voor vrouwen gewonnen. De Nederlandse kampioene schoot na de Muur van Geraardsbergen weg uit een kopgroep en soleerde vervolgens naar de zege in Ninove. Marta Bastianelli en Jip van den Bos vervolledigden het podium. Sofie De Vuyst werd achtste en daarmee beste Belgische.

Het was Nicole Hanselman die voor de eerste serieuze afscheiding zorgde. Zij moest na 32 kilometer noodgedwongen de remmen dicht knijpen. De vrouwenkoers dreigde immers terecht te komen in de mannenkoers waarop de UCI besliste de wedstrijd even te neutraliseren. Na enige oponthoud kon iedereen weer op pad en kregen we al snel weer een algemene hergroepering.

Halfkoers brak het peloton in twee stukken. Bij de passage op de kasseizone van de Paddestraat trokken, op 51 kilometer van de eindmeet, Hannah Barnes en Audrey Cordon in de aanval. Een groepje van zowat vijftien rensters met onder andere Sofie De Vuyst, Chantal Blaak, Anna van der Breggen, Floortje Mackaij en Ellen van Dijk sloot wat verderop aan bij de twee vluchters.

Toen het tempo wat stokte kregen we snel een algemene hergroepering. Blaak bleef zeer actief, maar kreeg geen vrijgeleide van de rest. Bij de beklimming van de Muur van Geraardsbergen trachtte de Nederlandse andermaal een kloof te slaan. Blaak bleef met haar krachten woekeren en slaagde erin solo de beklimming van de Bosberg, op 13 kilometer van de eindmeet, aan te vatten. De Nederlandse kampioene kwam niet meer in de problemen en pakte zo haar eerste zege van het seizoen. Blaak volgt daarmee de Deense Christina Malling Siggaard op als eindlaureate van de Omloop.

@CMSiggaard also makes it to top-10! 💪🏻 #ohnwomen pic.twitter.com/xpizGGSAPk Team VIRTU Cycling(@ VirtuCyclingW) link

Blaak: “Van der Breggen was heel nuttig als stoorzender”

“We beseften vooraf wel dat de Muur vandaag de scherprechter zou kunnen worden”, reageerde Blaak na de aankomst in Ninove. “Ik voelde me echt sterk en kon na de top een kloofje staan. Achter mij werd wel gereden, maar mijn ploeggenote Anna van der Breggen speelde heel nuttig als stoorzender. Ik heb zelden achterom gekeken, maar via mijn oortje kreeg ik wel mee dat de achtervolgers lange tijd op ongeveer een halve minuut volgden. Toen ik dan op vijf kilometer van de meet hoorde dat ik plots vijftig seconden had, kreeg ik wel een mentale boost. Ik bleef vlammen en ze kwamen uiteindelijk niet meer terug.”

De druk is door de zege meteen van de ketel voor Blaak. “Iedereen zou ervoor tekenen om met een overwinning aan het seizoen te beginnen”, aldus de 29-jarige Nederlandse kampioene. “Ik kan nu wat achterover leunen, dat klopt, maar mijn honger is nog niet gestild, hoor. Ik wil er het hele voorjaar staan, ook in koersen als de Ronde. Maar deze zege is natuurlijk goed voor het vertrouwen. Laat de volgende koersen maar komen.”