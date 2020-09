Nederlandse Annemiek Van Vleuten breekt pols in Giro Rosa en kan WK vergeten Redactie

17 september 2020

19u40

Bron: AD.nl 0 Wielrennen Annemiek van Vleuten heeft bij een val in de zevende etappe van de Giro Rosa haar linkerpols gebroken. Dat is gebleken na onderzoek in het ziekenhuis in Italië. De 37-jarige wielrenster van Mitchelton-Scott had met nog twee etappes voor de boeg de leiding in het algemeen klassement met ruim twee minuten voorsprong.

On my way to hospital. Stupid crash in front of me in last 500m I could not avoid. 😭@GiroRosaIccrea pic.twitter.com/alTLrHDa1W Annemiek van Vleuten(@ AvVleuten) link

Van Vleuten reist morgen naar Nederland waar verder onderzoek volgt. Direct na de finish zei Van Vleuten al dat ze voelde dat haar pols was gebroken, maar na een scan in het ziekenhuis is dat nieuws ook definitief.

Bij de val kort voor de finish was ook Marianne Vos betrokken, winnaar van drie ritten in de Ronde van Italië voor vrouwen. Zij kwam er zonder al te veel schade van af. De rit werd gewonnen door de Belgische Lotte Kopecky. Door het wegvallen van Van Vleuten is haar landgenote Anna van der Breggen de nieuwe leider.

Volgende week vinden de wereldkampioenschappen wielrennen in Italië plaats. Het lijkt vrijwel uitgesloten dat Van Vleuten daaraan deelneemt. Ze is de titelverdediger in de wegrace.

