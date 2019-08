Nederlandse Amy Pieters pakt de titel bij de dames Redactie

10 augustus 2019

16u33 6 EK wielrennen Amy Pieters is de nieuwe Europese kampioene wielrennen op de weg. De Nederlandse zegevierde voor eigen volk in Alkmaar. Pieters klopte na 115 km in een sprint met drie de Italiaanse Elena Cecchini en de Duitse Lisa Klein. De Nederlandse Lorena Wiebes won op 25 seconden de groepsspurt voor de vierde plaats voor de Britse Alice Barnes. Er eindigden geen Belgen in de top tien.

Nederland nam de koers meteen na de start in handen. Na één bocht trok het team van Marianne Vos & co het peloton op een lint, alsof het een cyclocross was en gesprint werd naar de eerste passage in het veld. 500 meter ver was het peloton al in drie stukken gebroken. En die snelheid nam niet af, na één ronde was er nog altijd sprake van drie pelotonnetjes, enkel Ellen van Dijk ontbrak vooraan bij Nederland. Zo’n 35 renners waren van de partij in dat eerste peloton, de rest leek al vogels voor de kat. Naast zeven Nederlandse dames, ook nog een sterke delegatie van Duitsland, Italië en Franrkijk. Ook enkele Belgische meisjes waren mee vooraan, onder hen Lotte Kopecky, kopvrouw van de Belgische formatie.

Voor Nederland ging het niet snel genoeg en het tempo ging opnieuw de hoogte in. Het peloton brak, maar uiteindelijk zou het tweede groepje wel nog terug aanpikken. Slecht nieuws kwam er intussen uit het Belgische kamp: Kopecky kwam ten val en leek uitgeteld met ruim 1 minuut achterstand.

Toen vooraan evenwel drie rensters weglipten, Cecchini, Klein en Pieters, stokte het in de achtervolgende groep, want de drie toplanden hadden iemand mee aan het front. Kopecky kon terugkeren, maar het trio had wel intussen 2:15 bonus verzameld. De wedstrijd leek voorbij, want de andere formaties waren niet sterk genoeg om het gat te dichten en Nederland, Duitsland en Italië leverden perfect afstoppingwerk.

Tot opeens, in de voorlaatste ronde, Nederland drie vrouwen vooraan posteerde. In geen tijd, amper 6 km, zakte de bonus van 2 minuten naar 1:03. Nederland bleef sleuren, Amy Pieters bleef vooraan ook mee op kop rijden, maar plots, toen het verschil nog slechts 45 seconden bedroeg, stopte het tempowerk van de Nederlanders. Sofie De Vuyst nam over, maar de wedstrijd zat weer op slot. Het trio zou onder elkaar vechten om de Europese titel. Cecchini probeerde nog weg te springen en Pieters te verrassen, maar zonder succes. In de sprint stond vervolgens geen maat op de Nederlandse. De 28-jarige Pieters volgt op de erelijst de Italiaanse Marta Bastianelli op.

Morgen werken de mannen hun wegrit over 172,6 km af.