Nederlander Nils Eekhoff vecht WK-diskwalificatie aan Redactie

19 oktober 2019

18u23

Bron: NOS 1 Wielrennen Nils Eekhoff stapt naar het internationaal sporttribunaal CAS om zijn diskwalificatie op het WK wielrennen aan te vechten. Dat meldt de NOS. De 21-jarige Nederlander won vorige maand het WK voor beloften in Yorkshire, maar werd vervolgens wegens stayeren gediskwalificeerd.

De wereldtitel ging nadien naar de Italiaan Samuele Battistella. De KNWU (De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie) besloot na de diskwalificatie van Eekhoff de jurybeslissing niet aan te vechten, maar de wielerbond steunt de Nederlander nu bij zijn stap naar het CAS.

“De toepassing van die regel (over stayeren, red.) moet anders”, aldus directeur Thorwald Veneberg bij de NOS. “Nils moet ook duidelijkheid krijgen waarom die beslissing op dat moment is genomen, want die hebben we op dit moment niet.”

“Zo kan er misschien toch nog iets goed komen uit deze situatie. Laat er in ieder geval goed gekeken worden naar die reglementen en de toepassing daarvan. En dan kijken we wel wat daarvan het resultaat wordt.”