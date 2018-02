Nederlander Groenewegen pakt tweede zege in de Algarve, ijzersterke Roelandts vijfde: "Het gaat goed" Thomas Lissens in Portugal

17 februari 2018

18u21

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Wielrennen Dylan Groenewegen (Team LottoNL-Jumbo) heeft de vierde rit in de Ronde van de Algarve op zijn naam geschreven. De Nederlander haalde het na 199,2 kilometer tussen Almodôvar en Tavira voor de Italiaan Matteo Pelucchi en de Duitser John Degenkolb.

Met Jürgen Roelandts (vijfde), Timothy Dupont (zesde), Jasper De Buyst (achtste) en Loïc Vliegen (negende) eindigden er net als in de eerste rit vier Belgen in de top tien. Groenewegen won toen eveneens.

De Brit Geraint Thomas behoudt de leiderstrui. Morgen valt de beslissing in een heuvelachtige rit naar Malhão. Thomas won de Ronde van de Algarve al in 2015 en 2016.

Podium at Tavira. No changes expected (in my opinion, of course) for tomorrow's final podium of #VAlgarve2018 at Malhão. pic.twitter.com/BAK3qiJKaN Renato Bastos(@ renatobastos89) link

Roelandts ondanks fietswissel vijfde: "Het gaat goed"

Mocht er nog twijfel bestaan: Jürgen Roelandts zal er staan in het openingsweekend. De 32-jarige renner van BMC sprintte in Tavira ondanks een fietswissel op acht kilometer van de streep naar een knappe vijfde plaats.

"Er was een probleem met mijn elektronisch schakelsysteem, waardoor een wissel onvermijdelijk was. Richie Porte bracht me terug in positie. Dat was wel een leuke ervaring."

Roelandts heeft zijn overstap van Lotto Soudal naar BMC goed verteerd. De Assenaar moet vanaf volgend weekend Greg Van Avermaet bijstaan in de klassiekers. "Het gaat inderdaad goed", lachte Roelandts na de aankomst in Taviria. "Het is de bedoeling dat ik Greg in de Omloop zal bijstaan in de finale en hopelijk kan hij dan voor de derde opeenvolgende keer winnen."

Zelf krijgt Roelandts mogelijk de volgende dag een kans, in Kuurne-Brussel-Kuurne. "Hopelijk krijg ik dan de kans om me te tonen, want die wedstrijd ligt me wel. Ik heb de voorbije weken alleszins vertrouwen getankt. In Valencia won ik en hier sprint ik twee keer mee met de besten. Dat geeft toch vertrouwen voor wat nog komt."

Dylan Teuns: "Wilde even testen hoe het met de conditie zat"

Jürgen Roelandts was overigens niet de enige BMC-Belg die zich toonde. Ook Dylan Teuns koos voor het offensief. Samen met Philippe Gilbert reed hij op 20 kilometer meet op indrukwekkende wijze weg uit het peloton, richting de koplopers.

"Ik wilde toch even testen hoe het zat met de conditie", aldus Teuns. "De verstandhouding met Gilbert was goed en we reden relatief vlot tot bij de kopgroep. Op een bepaald moment hoorde ik dat we een voorgift van 20 seconden op het peloton hadden en toen dacht ik even dat we het misschien tot aan de finish zouden uitzingen. Maar dat lukte niet. Te veel ploegen wilden het tot een sprint laten komen."

Teuns' doelen liggen later op dit seizoen. "Mijn volgende wedstrijd wordt Parijs-Nice en dan volgt een trainingskamp. Op die manier wil ik me klaarstomen voor de Waalse klassiekers."

Good day in the saddle for @PhilippeGilbert, who animated the stage in the final 20 kilometers with two incisive attacks #WayToRide #VAlgarve18 pic.twitter.com/8Nj7vlwPV5 Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link