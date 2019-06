Nederlander Dylan van Baarle juicht in slotrit Dauphiné, Jakob Fuglsang eindwinnaar

16 juni 2019

Bron: Eigen berichtgeving 4 Wielrennen Jakob Fuglsang (Astana) heeft zich voor de tweede keer in zijn carrière gekroond tot eindwinnaar in het Critérium du Dauphiné. De Deen hield stand in de lastige slotrit. De dagzege was voor de Nederlander Dylan van Baarle (Ineos), die Jack Haig (Mitchelton-Scott) klopte in een sprint met twee.

De Dauphiné eindigde vandaag met een korte, maar stevige bergrit over 113 kilometer. De renners moesten liefst zeven beklimmingen trotseren: vier van derde, één van tweede en twee van eerste categorie. Voor aanvang van de rit had de gele trui Jakob Fuglsang acht seconden voorsprong op de tweede, Adam Yates. De top zeven stond nog op een zakdoek bij elkaar.

Dertien renners vormden de vroege vlucht. De namen: Dylan van Baarle (Ineos), Jack Haig (Mitchelton-Scott), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), Carlos Verona (Movistar), Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Merida), Alessandro De Marchi (CCC), Warren Barguil (Arkea-Samsic) en Nils Pollit (Katusha-Alpecin). Aanvankelijk schoof ook Wout van Aert mee, maar de Belgische groene trui kon niet volgen op de Côte de Rond.

De omvangrijke kopgroep, waarin Alaphilippe zijn bergtrui veilig stelde, reed een bonus bij elkaar van om en bij de drie minuten. In het peloton voerden de mannen van Astana de forcing. Opvallend: op 50 kilometer van de streep gaf Adam Yates, de tweede in de stand, er de brui aan. De Brit kampt met maagproblemen. Ook de zieke Steven Kruijswijk moest noodgedwongen afstappen.

Teuns zakt erdoor

Onder impuls van Haig versplinterde de kopgroep op de Côte des Rives, de voorlaatste beklimming van de dag. Alleen Dylan Van Baarle kon de Australiër volgen. Intussen ging het tempo in het peloton de hoogte in - onze landgenoot Dylan Teuns zakte erdoor. De voorsprong van de vluchters bleef schommelen rond de twee minuten, de winnaar zat dus vooraan.

De verstandhouding tussen Van Baarle en Haig was optimaal. Met z’n tweeën reden ze richting aankomst. In de spurt was Van Baarle duidelijk de snelste, voor de Nederlander is het zijn eerste World Tour-overwinning. De gele trui van Jakob Fuglsang kwam niet meer in het gedrang. De renner van Astana wint zo voor de tweede keer in zijn carrière de Dauphiné.