Nationale Loterij betaalt dit jaar 6,6 miljoen euro voor sponsoring Lotto-Soudal

28 februari 2020

De sponsoring van de Nationale Loterij voor wielerploeg Lotto-Soudal bedraagt in 2020 6,6 miljoen euro. Dat zegt David Clarinval, adjunct eerste minister die bevoegd is voor de Nationale Loterij. Het budget van lijmenfabrikant Soudal bedraagt eveneens 6,6 miljoen euro. Soudal besliste in de zomer van vorig jaar om haar sponsoringbijdrage op te trekken tot het niveau van Lotto. Samen staan de twee sponsors dus in voor een jaarbudget van 13,2 miljoen euro, dat nog wordt aangevuld met andere sponsorinkomsten.