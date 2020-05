Najaar wordt de mafste wielerperiode ooit: 104 keer koers in 100 dagen Joeri De Knop

06 mei 2020

05u55 270 Wielrennen Hij ligt er, de nieuwe WorldTour-wielerkalender. De kalender van de hoop, onder voorbehoud van een nieuwe, fatale Covid-19-opstoot - God bespare het ons. 104 keer koers, af te werken in welgeteld 100 kalenderdagen. Maf.



Driftig denkwerk, ging eraan vooraf. Wekenlang. Waarbij in tientallen conferencecalls met alle stakeholders van het wielrennen bij momenten flink werd gesakkerd en stukjes dienden verlegd. Maar kijk: de puzzel is af. Eindelijk. “Zo is het goed”, vindt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics en organisator van onder meer Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen, die met respectievelijk 11, 14 en 18 oktober hun verhoopte data kregen. “Iedereen heeft opnieuw een doel om naartoe te werken.” Toch blijft Van Den Spiegel voorzichtig. “Deze kalender is geen zekerheid. We zijn ons bewust van de huidige situatie en zullen die blijven opvolgen. Ons lot ligt in handen van de nationale regeringen. En van de maatregelen die ze afkondigen.” Het risico op een nieuwe lockdown bestaat, beseft ook UCI-voorzitter David Lappartient. “Komt die er, dan wordt het een ramp.”

Keuzes

Bon, even niet aan denken. Deze kalender verdient het ‘bestcasescenario’. Een huzarenstukje, zonder meer. 25 WorldTourraces (8 rittenkoersen, waaronder de drie grote ronden, en 17 eendagskoersen, waaronder de 5 Monumenten) samengepropt in 3,5 maand. Nóg concreter: 104 WorldTourwedstrijden (de som van alle etappes én eendagskoersen samen, de kampioenschappen nog niet meegeteld) gecomprimeerd in exact... 100 kalenderdagen. Gemiddeld elke dag koers straks! Leuk. Maar tegelijk knettergek. In een normale, coronavrije wereld bevat deze reeks weliswaar 113 wedstrijden - de Vuelta en de Dauphiné zijn nu met drie dagen ingekort, de Ronde van Polen en de BinckBank Tour leveren twee dagen in, Tirreno-Adriatico duurt dan weer een dag langer. Maar dan wel gespreid over een periode van 224 dagen. Ruim het dubbele dus.

Het leidt tot een superdruk, nooit eerder gezien competitieblok. Met waanzinnige combinaties, uitdagingen en experimenten die onvermijdelijke en onverbiddelijke keuzes zullen impliceren. Tour of Tirreno-Adriatico. BinckBankTour of Waalse Pijl. Giro of Vlaamse/Waalse klassiekers. Giro of Vuelta, die in hun slot-/openingsweek ook nog eens af te rekenen krijgen met, godbetert, de Ronde van Guangxi. Om maar te zwijgen van Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem in één en hetzelfde weekend. En, niet gecommuniceerd door de UCI gisteren maar wel tot bij ons doorgesijpeld: het EK, niet in Trento maar op een nieuwe, voorlopig onbekende locatie, van 24 tot en met 28 augustus. Op 29 augustus begint in Nice... de Tour. ‘To be confirmed.’ Nog te bevestigen, die Europese titelstrijd. Maar toch: zot, zotter, zotst.

Jammer, Mathieu

Tot slot: ook de EuroEyes Cyclassics Hamburg en Eschborn-Frankfurt krijgen nog een nieuwe datum. Net als, tegen uiterlijk 20 mei, de andere geannuleerde en geprogammeerde ProSeries- en categorie 1-wedstrijden, zoals de Scheldeprijs, de Brabantse Pijl en de manches van de Bingoal Cycling Cup, waarvan Nick Nuyens de laatste vier hoopt te verenigen in een soort rittenkoers in juli of augustus. Voorts houdt de UCI vast aan acht renners per team in Giro, Tour en Vuelta (en zeven in de andere WorldTour-rittenkoersen). Een streep door de rekening van Mathieu van der Poel, stiekem dromend van een vervroegd Tourdebuut. In het grote eendagswerk mogen organisatoren, mits akkoord van de Professional Cycling Council van de UCI, dan weer wél opteren voor zes in plaats van zeven renners per ploeg waardoor ze enkele extra teams startgelegenheid kunnen bieden.

De hertekende wielerkalender:

AUGUSTUS

1 augustus: Strade Bianche

5 - 9 augustus: Ronde van Polen

8 augustus: Milaan-Sanremo

12 - 16 augustus: Dauphiné

16 augustus: Prudential RideLondon-Surrey Classic

20 - 23 augustus: nationale kampioenschappen

25 augustus: Bretagne Classic

29 augustus - 20 september: Tour de France

SEPTEMBER

7 - 14 september: Tirreno-Adriatico

11 september: GP van Québec

13 september: GP van Montréal

20 - 27 september: WK in Zwitserland

29 september - 3 oktober: BinckBank Tour (met 5 in plaats van 7 etappes)

30 september: Waalse Pijl

OKTOBER

3 - 25 oktober: Giro

4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik

10 oktober: Amstel Gold Race

11 oktober: Gent-Wevelgem

14 oktober: Dwars door Vlaanderen

15 - 20 oktober: Gree - Tour of Guangxi

18 oktober: Ronde van Vlaanderen

20 oktober - 8 november: Vuelta

21 oktober: Driedaagse De Panne

25 oktober: Parijs-Roubaix (voor het eerst ook met een editie voor vrouwen)

31 oktober: Ronde van Lombardije

De nieuwe kalender van de WorldTour voor vrouwen:

1 augustus: Strade Bianche (Italië)

8 augustus: Postnord UCI WWT Vargarda West Sweden ploegentijdrit (Zweden)

9 augustus: Postnord UCI WWT Vargarda West Zweden wegrit (Zweden)

13-16 augustus: Ronde van Noorwegen

26 augustus: GP Plouay (Frankrijk)

29 augustus: La Course by Le Tour de France (Frankrijk)

1-6 september: Boels Ladies Tour (Nederland)

11-19 september: Ronde van Italië

30 september: Waalse Pijl (België)

4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik (België)

10 oktober: Amstel Gold Race Ladies (Nederland)

11 oktober: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (België)

18 oktober: Ronde van Vlaanderen (België)

20 oktober: Ronde van Guangxi (China)

20 oktober: Driedaagse Brugge-De Panne (België)

23-25 oktober: Ronde van Chongming Island (China)

25 oktober: Parijs-Roubaix (Frankrijk)

6-8 november: Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta (Spanje)

