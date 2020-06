Nairo Quintana vat straks met één ultiem doel de rest van het wielerseizoen aan: “Ik wil minstens het podium van de Tour halen” MXG

08 juni 2020

19u00

Bron: SNTV 0 Wielrennen Hij won de laatste WorldTour-koers van het tot dusver povere wielerseizoen 2020. Nairo Quintana bereidt zich ondertussen op Colombiaanse hoogte voor op de herstart van dat seizoen vanaf 1 augustus. De 30-jarige renner van Arkéa-Samsic vliegt binnen enkele weken naar Europa met één duidelijk doel: het podium halen in de Ronde van Frankrijk.



Hij was in bloedvorm. Op 14 maart won Nairo Quintana de laatste rit in Parijs-Nice, met driekwart minuut voorsprong op Tiesj Benoot. Was de Colombiaan in de tweede rit tijdens de waaiers niet ongelukkig ten val gekomen, dan had hij meegedaan voor de eindwinst. Daarvoor had Quintana ook al twee kleinere Franse rittenkoersen gewonnen. De Colombiaan amuseerde zich bij z’n nieuwe ploeg (Quintana kwam deze winter over van Movistar) en leek klaar om zich in het grotere rondewerk opnieuw te meten met de groten. Maar toen kwam dat virus...

Ik kan niet inschatten of mijn trainingsmethode van de laatste weken de juiste is. Nairo Quintana

Net als in Europa moest Nairo Quintana de afgelopen weken vooral binnenblijven. “Het was wel wat moeilijk de eerste dagen”, aldus de ex-winnaar van de Giro en de Vuelta. “Het was voor iedereen hier in Colombia hetzelfde. Maar beetje bij beetje ben ik toch beginnen te trainen. De laatste week was een heel belangrijke, want we mochten opnieuw op de weg fietsen. Dat helpt toch wel om dat koersgevoel terug te krijgen.”

Voorheen trainde Quintana vooral op de rollen en hield hij virtuele trainingen met de ploeg. De kopman van Arkéa-Samsic hechtte heel wat belang aan die gezamenlijke trainingen. “Tijdens een van die eerste trainingen verdwenen plots alle data van mijn scherm en kon ik mijn teamgenoten niet meer zien. Jammer, want we waren op dat moment allemaal zeer scherp bezig. Ik dacht meteen dat het aan de internetverbinding lag, maar die bleek perfect in orde te zijn. Uiteindelijk bleek dat mijn jongste zoon m’n simulator had losgekoppeld. Ik verloor die dag zeven à acht minuten contact met mijn ploegmaats, en dat vond ik best jammer. Maar zulke dingen gebeuren, zeker?”

Podium in Parijs

Nu de nieuwe wielerkalender is opgesteld en het gros van het seizoen is samengepropt in ruim drie maanden, weet Quintana waar hij wil pieken. “Mijn ultieme doel is om op z’n minst het podium van de Ronde van Frankrijk te halen. Ik ben van plan om met de beste renners van het peloton te strijden. Dat is mijn eerste en voornaamste doel.”

Quintana prijst zich gelukkig dat hij, samen met de andere Colombianen, überhaupt naar Europa mag overvliegen. De Colombiaanse regering had vluchten naar het buitenland immers verboden tot en met 1 september. Met een Tourstart op 29 augustus was dat een streep door de rekening van Quintana. Maar ondertussen is voor de renners een uitzondering gemaakt. “Met alle Colombiaanse renners die aan de Tour deelnemen, vliegen we samen (op een speciaal privévliegtuig, red.) richting Frankrijk. We zijn het gewend om bij elkaar te zijn, dus zal dat voor ons niet vreemd zijn, ook al zijn we concurrenten.”

Niemand zal bij de Tourstart in Nice competitieritme in de benen hebben, dus is het ook voor Quintana nattevingerwerk of zijn vorm tegen dan optimaal zal zijn. “Ik kan niet inschatten of mijn trainingsmethode van de laatste weken de juiste is. Zal het genoeg zijn, of kom ik net tekort? Dan kan ik nu nog niet weten. We zullen zien hoe de Tour verloopt. Vanaf het moment dat we weer koersen, zal ik snel merken hoe het zit.”

