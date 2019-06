Naesen weet hoe zalig een jaar in de tricolore is: “Ik ben bij de vijf beste Belgen” MG

30 juni 2019

10u28

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Belgisch kampioen? “Dat is fantastisch”, zegt Oliver Naesen (28). Hij kan het weten. Naesen werd twee jaar geleden in Antwerpen Belgisch kampioen. “Dan wordt er een heel jaar lang naar je gekeken.”

Tot de Ronde van Vlaanderen was Oliver Naesen volgens zijn eigen berekeningen de beste Belg van het klassieke voorjaar. Tweede in Milaan-Sanremo, achtste in de E3 Harelbeke, derde in Gent-Wevelgem, zevende in de Ronde van Vlaanderen. Maar dan won Philippe Gilbert Parijs-Roubaix en toen hadden Wout van Aert en Remco Evenepoel nog niet van zich laten spreken. Er is dus wel wat gebeurd sinds die eerste zondag van april. Het Belgische wielerlandschap ziet er een beetje anders uit en de hoofdrol daarin was niet meer voor Naesen weggelegd.

Signaal van Phil

Dat had anders wel gekund. Drie weken geleden leek Naesen op weg naar de ritzege in de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné. “Als, als, als...”, zegt hij. “Als ik die eerste rit had gewonnen, dan had ik ook de gele trui gepakt en dan was mijn Dauphiné geweldig geweest. Maar we werden gegrepen op vijfhonderd meter voor de streep. De rest van de week heb ik dus voor niets om zeep geholpen.” Andere Belgen zogen de aandacht naar zich toe. In de Dauphiné waren dat Van Aert en Gilbert. Naesen: “Wout is waarschijnlijk de snelste en de sterkste Belg van het moment. Ik heb Gilbert ook in de Dauphiné aan het werk gezien. Die marcheerde daar supersterk. Ik las deze week dat hij niet mee mag naar de Tour. Gilbert is een coureur met karakter, die zal vandaag wel een signaal willen versturen met de benen.” (Lees verder onder de foto)

Naesen heeft het nog over ‘Lampie’, Yves Lampaert, die de tijdrit won in de Ronde van Zwitserland. En het is ook gemakkelijk om het over Remco Evenepoel te hebben. Naesen: “Het was wel fantastisch wat hij in de Ronde van België heeft gedaan, maar om nu te zeggen dat Remco zondag Belgisch kampioen wordt... Dat zou me verbazen. Van Aert, Lampaert en Gilbert zijn voor mij de drie favorieten.”

Welke rol dicht Naesen zichzelf dan toe zondag in Gent? “Ik voel me gewoon goed nu. Ik ben bij de beste vijf Belgen van het moment. Niet dé beste. Maar dat is het mooie van de koers: je moet niet de beste zijn van de koers om te winnen.” Naesen zegt niet neen tegen een tweede Belgische titel. “Ik ben het geweest en ik vond het fantastisch. Je pakt veel aandacht, je bent een figuur waar mensen graag naar kijken. Er komen ook verwachtingen bij. Als je die kunt inlossen is het fantastisch, indien niet wordt het toch moeilijker. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om een goed jaar als Belgisch kampioen te beleven.” Naesen rijdt voor het Franse AG2R en ook daar maakte zijn Belgische trui indruk. “Dat werd daar zeer naar waarde geschat.” Hoe anders is dat voor de Fransen. Julian Alaphilippe neemt zondag niet deel aan het Frans kampioenschap en ook Romain Bardet, een ploegmaat van Naesen, zegt af. Daar heeft de Tour alles mee te maken natuurlijk. Maar toch. Naesen: “Dat zou in België onbestaanbaar zijn.”

De BK’s van Naesen

Tervuren 2015 10de

Les Lacs de l’Eau d’Heure 2016 30ste

Antwerpen 2017 1ste

Binche 2018 43ste