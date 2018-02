Naesen valt in laatste bocht in Valencia: "Beetje vel kwijt maar geen ramp" Oliver Naesen met Venturini op weg naar één en twee in Ronde van Valencia, tot… die dekselse bocht Joeri De Knop in Spanje

04 februari 2018

19u38 0 Wielrennen Hopla. Daar ging hij, Oliver Naesen. De Belgische driekleur glijdend over het asfalt van Valencia. Die laatste bocht was er teveel aan in de slotetappe. "Jammer", vond hij. "Want Venturini en ik waren op weg naar één en twee."

Jurgen Roelandts gets his first win for BMC in an exciting end to the final stage of the Tour of Valencia! 🙌 pic.twitter.com/rsHFTC67IZ Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

"Wat is ’t? Kom je een beetje met mij lachen?", beantwoordde Oliver Naesen onze niet te onderdrukken glimlach aan de teambus van AG2R-La Mondiale. Laat het er eentje van opluchting zijn. Want dit had natuurlijk veel slechter kunnen aflopen. "’Oli’ nam het initiatief", keek ritwinnaar Jürgen Roelandts toe vanuit de eerste loge. "Dan wéét je dat het hard zal gaan." Iets té hard. "Hij nam de bocht volgens mij verkeerd. Bleef aan de linkerkant rijden, terwijl ik iets meer naar buiten zwenkte. ‘Oei’, ging het instinctief door me heen. ‘Dat haalt hij niet’. Ik zie zoiets aankomen. Op den duur is dat een automatisme."

Naesen haalde het inderdaad niet. Maar vond zichzelf niet zo onstuimig tekeer gaan. "Normaal, bij droog weer, blijf ik altijd recht aan die snelheid. Maar door de regen lag die bocht er nu kletsnat en vettig bij. Dat krijg je, op zo’n stadsparcours, met die witgekalkte lijnen…" Angst had hij naar eigen zeggen niet. "Ik zag alleen die dranghekken razendsnel op me afkomen. (lacht) Dat was het ergste. Voor de rest: vallen hoort er gewoon bij. De schade valt mee. Wat schaafwondjes. Elleboog, knie, heup. Het vel er een beetje af. Geen ramp. Ik vind het ‘ambetanter’ voor Clément (Venturini, red.). Het kostte hem de zege. Ik dacht: ‘we zitten hier nu samen op kop, op tweehonderd meter van de finish. Winnen of crashen. Het werd crashen. Maar ik ben er zo goed als zeker van: zonder die val worden we één en twee."

De Belgische kampioen sloot zijn weekje Valencia wel af met een uitstekend gevoel. "Ik reed geen dikke prijzen, maar had wel goeie benen. Ik zit perfect op schema. Nu volgt de Ruta del Sol, waarin ik toch graag eens zou willen scoren. (grijnst) Dan mag ik wel niet te veel tegenkomen. Zo’n schuiver: da’s goed voor één keer, maar het moet niet elke week gebeuren."

No worries! No injuries! Mostly bummed for forcing @ClemVenturini to brake and unclip... Happy for @jurgenroelandts and @tonygallopin ! Oliver naesen(@ OliverNaesen) link