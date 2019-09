Naesen over het WK: “Zit er al heel lang mee in mijn hoofd” JSU/TLB

13 september 2019

Oliver Naesen zit op dit moment in Canada, waar hij deelneemt aan de GP’s van Quebec (vandaag) en Montreal (zondag). Anders dan enkele Belgische collega’s, moet de Oost-Vlaming niet meer rijden voor zijn WK-selectie. Naesen maakt al zeker deel uit van de groep die bondscoach Rik Verbrugghe meeneemt naar Yorkshire en dat zorgt toch voor rust tussen de oren, zo zegt de kopman van AG2R.

“Dat ik al zeker ben van mijn selectie, is toch niet onbelangrijk”, aldus Naesen voor de microfoon van VTM Nieuws. “Ik denk dat ik iets bevrijder kan koersen dan als ik nog zou moeten strijden voor mijn WK-ticket. Voor morgen niet echt, dan komt het eerder aan op de laatste kilometer, maar wel voor zondag. Ik denk dat ik eerder mee zal durven koersen, om zo dicht mogelijk te eindigen. Als ik nog niet geselecteerd was, zou ik misschien eerder afwachten en dat is toch niet optimaal.

“Ik zit al heel lang met het WK in mijn hoofd. De vliegtuigtickets voor mijn moeder en vriendin zijn al maanden geboekt. Ik ging er dus wel van uit dat ik erbij zou zijn, maar zeker was ik niet. Maar het was dus toch met een bang hartje wachten op de selectie.”

Wat Naesen nog te vertellen heeft over het WK-parcours, de Belgische tactiek en de koersen in Canada ziet u in bovenstaande video.