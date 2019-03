Naesen: “Niemand reageerde toen Stybar en Van Avermaet wegreden” BA

02 maart 2019

Oliver Naesen: “Niemand reageerde toen Stybar en Van Avermaet wegreden”

“We hebben een goeie koers gereden met de ploeg”, zei Oliver Naesen, kopman van AG2R. “Silvan Dillier, Stijn Vandenbergh en ik zaten de hele dag goed vooraan. Ik ben zelf meegegaan toen het een eerste keer brak. Ik zat in de ‘match’, kan je zeggen, maar de keerzijde is dat je daarmee ook krachten verspeelt. Ik zit met één frustratie: toen die zes met Stybar en Van Avermaet wegreden na de val van Benoot pakten ze eigenlijk maar 50 à 100 meter. Dat is niet veel, maar het is wel tegen de besten van de wereld. Niemand reageerde eigenlijk nog, ik ook niet. Het deed pijn op dat moment, maar dat is geen schande. Mijn benen waren goed, maar niet om te winnen.” (BA)