Naesen na ‘Team Relay’ op EK: “Niet voor herhaling vatbaar, vrees ik” MCA

07 augustus 2019

17u31 1

Lawrence Naesen (26) moest relatief snel de rol lossen tijdens het EK ‘Team Relay’, waarin België als vierde eindigde. “Voor de tijdrijders onder ons is dit misschien voor herhaling vatbaar. Maar voor mij niet echt, vrees ik”, was Naesen na de aankomst eerlijk voor de microfoon van VTM Nieuws. “Ik weet niet wat er gebeurde toen ik moest lossen. Ik kon gewoon niet meer trappen.”

Bjorg Lambrecht, die eerder deze week overleed na een zware val in de Ronde van Polen, was een ploegmaat van Naesen bij Lotto-Soudal. “Toen we lazen dat Lambrecht gevallen was, begonnen we eerst wat grappige verhalen over hem te vertellen. Anekdotes. Maar toen we vernamen dat hij overleden was, hebben we geen woord meer gezegd. Het zal de komende dagen bekomen worden van wat vandaag en de voorbije dagen gebeurd is en dan volgt zondag alweer het EK op de weg. Eindelijk, zou ik zeggen. Daarvoor ben ik toch naar hier gekomen.” Naesen ruilt Lotto-Soudal volgend seizoen trouwens in voor AG2R, waar hij ploegmaat wordt van zijn broer Oliver.