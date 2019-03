Naesen kraakte op de Tiegemberg: “Tegen de overmacht Deceuninck-Quick.Step is voorlopig niet veel te beginnen” Redactie

29 maart 2019

22u02

Bron: Belga 0 Wielrennen De teller van oud-Belgisch kampioen Oliver Naesen blijft voorlopig op nul staan. In Harelbeke moest de kopman van AG2R-La Mondiale vrede nemen met de achtste plaats.

"Ik was aan een goede finale bezig, maar moest op de Tiegemberg plots de besten laten rijden", verklaarde Naesen. "Op die laatste bult moest ik passen. Ik had het wiel gekozen van Matteo Trentin en hem overkwam hetzelfde. Meteen waren ze weg zonder ons. Ik hoopte in de afzink nog naar de kop te kunnen rijden, maar dat lukte niet meer. Voorin ging het immers ook vol gas. Ik had niet verwacht dat ik ging kraken op de Tiegemberg, maar het was nu zo. Tegen de overmacht van Deceuninck - Quick.Step is voorlopig niet veel te beginnen. Onze ploegtactiek bestond er ook in om telkens met die mannen mee te zijn. Toen Bob Jungels aanging, had echter niemand een gepast antwoord. Ook de andere teams konden niet reageren. Je kan dan niet anders dan je bij hun suprematie neerleggen.”