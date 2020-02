Naesen hoopt op beterschap: “De Omloop is nog niet echt mijn koers geweest” TLB

28 februari 2020

19u34 0 Wielrennen “Min of meer vlekkeloos.” Zo omschrijft Oliver Naesen (AG2R) zijn voorbereiding. De Oost-Vlaming ging twee keer tegen de grond en zag met Tony Gallopin en Stijn Vandenbergh twee belangrijke pionnen uit zijn voorjaarsploeg wegvallen. Naesen werd vorig jaar tiende in de Omloop, in 2017 zevende. Dit jaar hoopt hij op een beter resultaat.

Naesen voelt zich wel prima. “Die valpartijen spelen me geen parten meer”, verzekert Naesen, die dit voorjaar wel nog rekent op Vandenbergh. “Hij had dit weekend kunnen rijden, maar we gaan geen risico’s nemen. Voor de Ronde en Roubaix komt het wel in orde.”

Vorig jaar werd Naesen tiende in de Omloop, in 2017 zevende. Niet slécht, maar Naesen wil meer. “De Omloop is nog niet echt mijn koers geweest. Het parcours ligt me - ik train er constant op -, maar het zat nog nooit mee. Hopelijk dit jaar wel. Ik ben nu 29,‘t is de moment. Dat gevoel heb ik wel. Maar ik heb er alles aan gedaan en mijn vorm is prima.”

Naesen reed vorige week de Ruta del Sol, waar Dylan Teuns indruk maakte. “Ook op mij”, geeft Naesen toe. “Als de aankomst bovenop de Berendries zou liggen, dan was hij de grote favoriet voor de Omloop. Maar nu...Als een groep van vijf man naar de meet rijdt, zal hij er bijna zeker bij zijn. Maar dan moet hij het nog afmaken tegen renners die eigenlijk rapper zijn. Ik? Mijn sprint is heel goed, maar dat geldt voor alle favorieten. Da’s het probleem. (lacht)”