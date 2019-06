Exclusief voor abonnees Naesen hervat na 6 weken zonder WorldTour-wedstrijden: “Serieus sterretjes gezien” Marc Ghyselinck

08 juni 2019

08u25 0 Wielrennen Zes weken niet gekoerst. Gevraagd naar hoe hij zich voelt bij de start van de Dauphiné, is Oliver Naesen (28) de pedalen kwijt. "Ik weet niet waar ik sta", is zijn antwoord. Een hoogtestage in de Sierra Nevada heeft ook niet bijgedragen tot een goede gemoedsrust. "Ik heb dat nooit eerder gedaan. Hoe ik reageer, is een vraagteken."

Vertrek je met een klein hartje naar de Dauphiné?

"Ik voel me onzeker, zoals ik me bij het begin van het seizoen voel. De hoogtestage was echt lastig. Ik heb er meer afgezien dan tijdens de meeste koersen. De hele Tourploeg was daar, er was een ploegleider en een trainer. Als de kantine dicht was, was er wel een verzorger die maakte dat er wat te eten was."

"We moesten elke dag in een potje plassen om te zien of we goed gehydrateerd waren. Slapen deden we met een saturatiemeter, om de zuurstofsaturatie in het bloed te controleren. Met een harttest werd de vermoeidheid gemeten. In functie daarvan werd de training aangepast. Ik moet zeggen, ik heb niet te veel moeten meetrainen met Bardet en co. Ik kreeg elke dag een gepersonaliseerde training, omdat ik zwaar reageerde op de hoogte."

