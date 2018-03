Naesen: "De dokters geven me groen licht om zondag te starten" Redactie

29 maart 2018

23u18

Bron: Sporza 4 Wielrennen Oliver Naesen is ervan overtuigd dat hij zondag de Ronde van Vlaanderen zal rijden. Enkel de verkenning van morgen kan nog roet in het eten van de Belgisch kampioen gooien. "De dokters geven me groen licht. Maar als het niet te doen is, moet ik er niet aan denken om te starten", aldus Naesen in een interview met Sporza.

Alweer voor Oliver Naesen deze week: de Oost-Vlaming belandde bij een vroege val in Dwars door Vlaanderen opnieuw op zijn linkerknie, eerder dit voorjaar al gehavend door een tuimelperte. Naesen ging op controle in het UZ in Gent en die was alvast positief. Naesen wist al zeker dat hij niks gebroken had en er zijn ook geen kneuzingen op het bot van zijn linkerknie te zien. De blessure valt dus mee, al trainde de kopman van AG2R nog niet. Morgen gaat hij samen met zijn ploegmaats het parcours verkennen. De ultieme test.

"Het wordt intens, maar het is nodig om te weten waar ik sta", zegt Naesen tegen Sporza. "Er werd een MRI-scan genomen in het UZ Gent. De specialist zegt dat het pijn zal doen, maar ook dat ik niets kan kapotmaken door te starten in de Ronde. De dokters geven me dus groen licht. Maar als het morgen niet te doen is, moet ik er niet aan denken om te starten. Mijn seizoen stopt ook niet na de Ronde. Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race zijn ook twee mooie doelen."

Gsm uit

Naesen zelf houdt er dus wel de moed in. "Het komt wel goed tegen zondag. Intussen heb ik mijn gsm uitgezet. Honderd keer dezelfde vraag krijgen net voor zo'n belangrijk doel is heel vervelend. 'Je zal toch niet koersen met die knie?' Na een tijdje ga je dit nog geloven en kruipt het in je hoofd."

Indien Naesen de start haalt, ziet hij een pak kanshebbers. "Van Avermaet en Sagan zijn natuurlijk de twee favorieten - zij steken erbovenuit door hun palmares en ervaring", zegt de trainingsmakker van 'Gouden Greg'. "Verder zijn er een tiental renners die echt goed zijn en dat is alleen maar goed voor de strijd. Vanmarcke, Lampaert, Benoot, ikzelf, Van Aert, Stuyven,... Heel veel Belgen zijn goed, maar niemand steekt er bovenuit."