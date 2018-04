Naesen: "Als ik zondag weer val of pech heb, dan heb ik echt een klotevoorjaar achter de rug" XC

05 april 2018

20u25

Bron: Belga 0 Wielrennen Oliver Naesen zit momenteel in de hoek waar er klappen vallen. De renner van AG2R kwam al verschillende keren ten val en moest vorige week zelfs opgeven in Dwars door Vlaanderen na een tuimelperte en problemen met de knie. Ook in de Ronde van Vlaanderen verging het hem niet al te best en nekte een valpartij zijn kansen. Hij werd uiteindelijk nog elfde. "Ik leef op hoop voor zondag", zei hij op een persmoment na de verkenning van de stenen van Parijs-Roubaix.

Vandaag verkende hij met zijn team AG2R de kasseien van Parijs-Roubaix een eerste keer, zo'n 120 km, van de eerste kasseistrook in Troisvilles, tot in Mons-en-Pévèle. Vrijdag doet hij opnieuw een verkenning, maar een veel kortere rit. "Twee keer inderdaad", zei hij, "vorig jaar hebben we dat ook gedaan. Ik ken de wegen in Vlaanderen, maar Roubaix is me minder bekend. Vandaar dat we zo'n verkenning twee keer inlassen."

Naesen viel op zijn knie in Dwars door Vlaanderen en was zelfs even twijfelachtig voor de Ronde. "Mijn knie? Tja, die doet nog een beetje pijn", zei hij. "Niet als ik een korte broek draag, maar wel als ik een lange aanheb, zoals vandaag op de verkenning. Het textiel zorgt voor een beetje wrijving en dat is vervelend en bezorgt me last. Nu goed, in de Ronde had ik geen pijn, dus zondag in de koers zelf zal ik dat wel niet meer voelen."

"Ik had best wel veel tijd nodig om te herstellen van de Ronde", vervolgde Naesen. "Ik had er woensdag op training nog over met Greg (Van Avermaet, red.), dat het een lastige Ronde was en ik meer tijd nodig had dan vorig jaar om te recupereren. Al zat die val er misschien nog voor iets tussen."

"Ik hoop dat ik zondag gewoon eens van pech gespaard blijf", besloot de AG2R-kopman. "Het is te veel om op te noemen. Ik laat het hoofd nog niet hangen, ik heb zondag nog kans en ik leef op hoop, maar het mag echt wel stoppen. Als ik zondag weer val of pech heb, wel dan weet ik het niet meer. Dan heb ik echt een klotevoorjaar achter de rug. Een vierde plek in Harelbeke en een zesde in Wevelgem is niet slecht, maar ik wilde toch meer. Zondag volgt een koers die me ligt en ik ga voluit mijn kans."