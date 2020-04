Naast de Tour wil Van der Poel ook naar de Vuelta: "Als het een stuk van mijn veldritseizoen kost, dan is dat maar zo” PDD/YP

18 april 2020

19u51

Bron: VTM Nieuws 16 Wielrennen Normaal gezien stond morgen de Amstel Gold Race op het programma. Vorig jaar werd die nog met groots machtsvertoon gewonnen door Mathieu van der Poel, maar morgen gaat de Nederlandse wielerklassieker om de intussen bekende reden niet door. Bij onze collega’s van VTM Nieuws geeft de renner van Alpecin-Fenix toe dat die overwinning hem “nog steeds kippenvel bezorgt”, maar hij heeft het ook over zijn doelen voor de rest van het wielerseizoen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook nu het wielrennen op z'n gat ligt, weet Mathieu van der Poel zijn dagen wel te vullen. “Op zich valt het wel mee. Ik heb het nu nog niet echt vaak moeilijk gehad, om het zo te zeggen. Af en toe komt het besef wel, als je eraan denkt nu de nieuwe data van het koersen nog best ver weg zijn en dat het nog een lange periode van training is zonder wedstrijden. Maar we klagen niet, we hebben weer iets om naar uit te kijken als alles zijn gang gaat. Het is wel leuk dat we weer iets hebben om naar toe te werken”, aldus Van der Poel, die toch nog met een beetje voorzichtigheid uitkijkt naar de aangepaste kalender. “Ik hoop ten volste dat het allemaal door zal gaan zoals het nu gepland is, dat we snel terug aan het koersen zijn. Maar het moet wel haalbaar zijn. We spreken nu toch over bijna drie maanden verder en ik denk dat we op een gegeven moment toch moeten proberen om het leven terug op te pikken. Je kan niet in quarantaine blijven leven, maar het gewone leven oppikken met nul besmettingen gaat dan ook weer niet. Dus we gaan op een gegeven moment wel de moeilijke beslissing moeten maken om alles terug op te starten.”

De koersen die nu nog zullen worden gereden, worden een hoofddoel voor iedereen die aan de start verschijnt. De kansen gaan heel beperkt zijn, dus het zal er hard aan toegaan Mathieu van der Poel

De doelen van de Nederlandse veelwinnaar blijven grotendeels hetzelfde. “Het is afwachten nu hoe de planning er bij ons zal uitzien. We bekijken wat er wel en niet gaat en als alles vastligt, kan ik mijn doelen uitspreken. Of ik deze zomer ga mountainbiken weet ik niet, maar de klassiekers krijgen alleszins voorrang op het veldrijden. Da’s een makkelijke keuze, want in de cross heb ik mijn doelen al bereikt - ‘t is veel makkelijker om er een paar te laten vallen en de klassiekers te doen. Ik zie mezelf crossen, maar dat zal nog compacter zijn dan eerst gepland. De focus daar ligt op het WK, maar voor de rest zal er weinig overschieten. De koersen die nu nog zullen worden gereden, worden een hoofddoel voor iedereen die aan de start verschijnt. De kansen gaan heel beperkt zijn, dus het zal er hard aan toegaan. Iedereen zal gemotiveerd en fris zijn, ik ben benieuwd wat dat gaat geven.”

Tour én Vuelta?

Van der Poel geeft toe dat hij graag nog een grote ronde zou meepikken dit jaar. “Dat zit in mijn hoofd ja, zeker met de nieuwe data voor de Tour en het wegvallen van de Spelen en het WK mountainbike. Het is zeker een optie om dit jaar de Tour te rijden, een jaartje eerder dan voorzien. Maar het is afwachten, ik maak me er niet druk om of heb er me niet op vastgepind. Als je te hard wilt, kan dat alleen maar een tegenvaller zijn. Maar ik zou de Tour er graag bijnemen”, aldus Van der Poel, die ook geen ‘nee’ zegt tegen de Vuelta. “Ook daar sta ik zeker voor open. Het is belangrijk om te weten wat de sponsors willen, zij zien een groot stuk van de publiciteit wegvallen. Ik heb oren naar wat zij vooropstellen, maar zoals ik al zei: als het een stuk van mijn veldritseizoen kost, dan is dat maar zo”, aldus Van der Poel, die met zijn team Alpecin-Fenix wel nog een wildcard voor de Tour én Vuelta moet bemachtigen. “En de Spelen volgend jaar? Ik denk dat 2021 op het vlak van doelen een kopie wordt van hoe dit jaar had moeten verlopen.”

Griep (en geen corona)

De ziekte die Van der Poel uit de Omloop hield, behoort intussen tot het verleden. “Na de Algarve ben ik ziek teruggekeerd. Geen corona, wel een griep - dat bestaat ook nog dezer dagen. Ik had het wel stevig te pakken. Ik ben getest geweest op corona, maar die test was negatief. Ik was een week echt serieus ziek, nadien heb ik een week rustig opgebouwd en ben ik op stage vertrokken. Daarom miste ik de Omloop. Spijtig, maar ik was sowieso niet genoeg hersteld, ik had er niks kunnen gaan doen. Ook Sanremo en de Strade waren te vroeg gekomen, dus had ik met de ploeg een planning opgesteld richting Ronde en Roubaix. Maarja...”

Lees ook:

Mathieu van der Poel blijft lobbyen: “Er is contact geweest met ASO. Tour zou perfect in mijn planning passen” (+)

Mathieu van der Poel blijft hopen op Tour: “Het loket met wildcards al dicht? Dan breken we het raam wel open”

Van der Poel toch in de Tour? Het zóu misschien kunnen, want er beweegt iets in wielerland