Naam van Team INEOS verandert vanaf start van Tour in INEOS Grenadiers Redactie

22 juli 2020

13u31 0 Wielrennen Team INEOS krijgt een andere naam. De Britse topploeg zal vanaf 29 augustus, de startdag van de Tour de France, INEOS Grenadiers heten. De UCI keurde de aanvraag tot naamsverandering goed.

Jim Ratcliffe, autoliefhebber en eigenaar van de ploeg, wil de nieuwe naam gebruiken om de Grenadier te promoten. Die terreinwagen wordt ontwikkeld door Ineos Automotive. Het design werd deze maand onthuld en in het najaar van 2021 zal de wagen in productie gaan. De week voor de Tour zullen de nieuwe teamnaam en truitjes worden voorgesteld.

INEOS is het team van Tourwinnaars Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome (die in 2021 overstapt naar Israel Start-Up Nation). De Ronde van Frankrijk begint op 29 augustus in Nice.

INEOS Grenadiers

