Na vreselijke val kijkt Froome vooruit: “Veel mensen denken dat ik nooit nog de Tour win. Dat motiveert me” MG

15 september 2019

10u24

Bron: The Telegraph 0 Wielrennen Een vijfde overwinning in de Tour en twee gouden medailles in Tokio. Voor niets minder maakt Chris Froome volgend jaar zijn comeback, na een vreselijke val drie maanden geleden in de Dauphiné.

Froome loopt nog altijd op krukken. Hij fietst inmiddels wel weer op de rollen. Maar niet langer dan een uur, zegt hij in een interview met The Telegraph. “Twintig tot dertig procent van de kracht komt van mijn rechterbeen, zeventig tot tachtig procent duw ik met mijn linkerbeen.”

En toch wil Froome volgend jaar voor de vijfde keer de Tour de France winnen. Froome gaat ook voor olympisch goud in de tijdrit en in de wegrit van Tokio. “Het zal er veertig graden zijn, met een luchtvochtigheid die om te snijden is. En we moeten 5.000 hoogtemeters doen. Het wordt vreselijk.”

Froome is overtuigd dat hij volgend jaar weer de best mogelijke coureur is. Drie maanden geleden brak hij bij een val tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné, dijbeen, heup, elleboog, enkele ribben en zijn C7 ruggenwervel. Zijn long was geperforeerd en hij verloor bijna twee liter bloed.

Motivatie

Van die val herinnert hij zich niets: “Vijf minuten zijn gewoon weg uit mijn geheugen. Ik word er gek van. Blijkbaar reden we door een stadje, na een afdaling. Wout (Poels, red.) zegt me dat ik teken deed dat hij achter me vandaan moest komen omdat ik mijn neus wilde snuiten. Meteen daarna ben ik blijkbaar door een windvlaag gegrepen.”

De operatie duurde zes uur. Froome wilde daarna maar één ding horen: “Kon de schade worden gerepareerd? Zou ik weer helemaal herstellen? Enkele minuten nadat ik uit verdoving ontwaakte, zei de dokter me dat dit het geval was. Vanaf dat moment dacht ik alleen nog maar aan herstellen.”

Froome zal volgend jaar 35 zijn. Hij beseft hoe moeilijk het wordt om te doen wat hij wil doen. “Een hele hoop mensen denkt: het is over, nooit wint hij nog de Tour. Dat motiveert me.”