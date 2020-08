Na verkenning heeft Evenepoel nóg meer vertrouwen voor Lombardije: “Nog nooit een koers zó goed voorbereid” GVS

13 augustus 2020

11u16 0 Wielrennen Dé favoriet, maar Remco Evenepoel (20) gaat er niet nerveus van worden. Integendeel. (lacht) “Het is mijn eigen schuld, hé. Maar ik haal daar enkel positieve energie uit.” Ook al omdat de verkenning hem nóg meer leerde dat de Ronde van Lombardije op zijn lijf geschreven is. Evenepoel had het twee dagen voor z’n eerste Monument ook over de afgelasting van het WK en de bemoedigende beelden van Fabio Jakobsen.

“Ik heb nog nooit een wedstrijd zó goed voorbereid als deze.” Remco Evenepoel is na enkele droomweken helemaal klaar voor dat eerste Monument. Sinds maandag vertoeft hij in Lombardije om het parcours en dan vooral de loodzware finale tot in de puntjes te verkennen. Het gaf zijn vertrouwen enkel nog een boost.

“Ik was al gelukkig hier te zijn, maar na de trainingsritten ben ik nóg contenter. De finale is ongelofelijk zwaar, in de laatste 80 kilometers zijn er amper recuperatiemogelijkheden. Deze koers moet me liggen. Bovendien zijn ook mijn ploegmaats in vorm, zo bewezen ze gisteren in de Ronde van Piemonte. Ik kijk er enorm naar uit, we starten met veel geloof. Hoeveel keer ik de finale al heb gereden? (lacht) In mijn hoofd toch al een honderd keer.”

Ik verkeer in bloedvorm, wat ook altijd de bedoeling was en in Lombardije ook nodig is. De timing is perfect Remco Evenepoel

Na de Ronde van Burgos en vooral de Ronde van Polen is Evenepoel favoriet nummer één. Iedereen kijkt naar hem. Erg vindt hij dat niet. “(lacht) Is dat niet mijn eigen fout? Ik verkeer in bloedvorm, wat ook altijd de bedoeling was. Het is een perfecte timing, want in Lombardije is dat ook écht nodig.” Velen zullen door die favorietenrol extra druk voelen, bij Remco ligt dat iets anders. “Het geeft me meer positieve energie dan negatieve. Van nature uit ben ik sowieso niet de persoon die veel druk of stress ervaart. Die leg ik mezelf altijd op. Ik hou ervan om mezelf uit te dagen en ik weet dat ik klaar zal zijn tegen dan. Maar er spelen altijd andere factoren - zoals pech of de koerssituatie - mee die bepalen over winst of niet.

Als Evenepoel het voor elkaar krijgt, wordt hij de jongste naoorlogse laureaat van een Monument. “Een obsessie is het niet, maar het zorgt wel voor dat tikkeltje motivatie meer. Want het is toch altijd leuk om de jongste winnaar te zijn?” Met voldoende Wolfpack-collega’s over de Muro di Sormano geraken is daarvoor het ideale scenario. “Als ik dan nog twee of drie ploegmaats bij mij heb, kunnen we de finale misschien controleren.” Zelf is hij het meest op zijn hoede voor Vincenzo Nibali - winnaar in 2015 en 2017. “Hij kent deze wedstrijd vanbinnen en vanbuiten.”

Jakobsen en Van Aert

Evenepoel sprak ook over de afgelasting van het WK wielrennen in Zwitserland. “Heel jammer. Omdat ik al trainingen deed in functie van die steile klimmetjes in Aigle-Martigny. Gelukkig gaat de UCI op zoek naar een gelijkaardig parcours.”

Maar gisteren kwam ook bemoedigend nieuws. Fabio Jakobsen stapte zelfstandig op de repatriëringsvlucht naar Nederland. “Die beelden gingen hier in het hotel direct rond. Wat een sterke beer. Hoe ik me nú voel en voelde de avond na die val, dat is dag en nacht verschil. Dries (Devenyns) en ik sliepen amper. Het beeld flitste voortdurend door mijn hoofd. Om de tien minuten trok ik mijn ogen open en zag ik alles in het rond vliegen. Hoe Fabio er nu tóch doorkomt. Alleen maar respect.”

Fier is hij ook op Wout van Aert, die andere Belgische veelvraat sinds de herstart van het wielerseizoen. “Als je ziet hoeveel power hij in die sprints kan leggen: geweldig. Hij kan na een lastige wedstrijd teren op die eindsprint, dat is een enorm pluspunt. Die final punch in Sanremo... dan kan je enkel trots zijn dat we beiden Belg zijn.”

