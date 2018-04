Na schorsing van twee jaar zit

Michael Boogerd weer aan stuur van volgwagen: "We zijn geen klootzakken" Marc Ghyselinck

14 april 2018

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Met horten en stoten is Michael ­Boogerd (45) eindelijk weer ploeg­leider bij Roompot. Dat is de wielerploeg waarvan hij in 2015 één van de stichters was. Dat jaar zat hij aan het stuur van de volgwagen alsof er niets aan de hand was. Tot de UCI in ­december besliste dat Boogerd een schorsing van twee jaar moest ­uitzitten voor een dopingbekentenis die hij in 2013 aflegde.

We treffen Michael Boogerd bij het fornuis. Hij maakt biefstuk met wokgroenten voor zichzelf. Boogerd heeft de huisman in zichzelf ontdekt. "Zeker wel", zegt hij stellig. Als coureur was hij het gewoon dat iedereen alles voor hem deed. Maar dat is inmiddels ook al van 2007 geleden. Vervolgens, in 2009, liep zijn huwelijk stuk. "Toen ik ging scheiden, kreeg ik de zorg voor m’n zoon, drie dagen in de week. Dan heb ik het geleerd om huisman te worden. Ik moest het huis schoon houden, zijn kleren wassen, koken voor de kleine man. Dat zit er nu een beetje in. Ik vind het ­eigenlijk wel leuk."

