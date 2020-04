Na Sagan ook Dumoulin en Ewan niet enthousiast over virtuele koersen: “Resultaten zeggen niets” SVBM

24 april 2020

16u51 0 Wielrennen Bij gebrek aan échte koersen rijden verschillende profrenners tegenwoordig virtuele wedstrijden, vanuit hun kot. Zo won Greg Van Avermaet zijn eerste Ronde van Vlaanderen - maar dan op rollen - en is nu de virtuele Ronde van Zwitserland aan de gang. Tom Dumoulin en Caleb Ewan worden er niet warm van, net als Peter Sagan, die vorige week al aangaf “een echte coureur te zijn, en geen virtuele”.

Dumoulin nam vooralsnog aan geen enkele virtuele koers deel, al reed hij vorige zondag wel de virtuele Amstel Gold Race. Daar ging het niet om een wedstrijd, eerder om een recreatieve toertocht. In een interview met De Limburger geeft Dumoulin aan niet echt fan te zijn van indoor koersen: “Ik begrijp waarom het bestaat en het is beter dan niets, maar het komt niet in de buurt van het echte wielrennen”, aldus de renner van Jumbo-Visma.

De Giro-winnaar van 2017 vindt de wijze waarop de resultaten tot stand komen niet correct. “De resultaten zijn niet betrouwbaar, ze zeggen gewoonweg niets. Wout van Aert kan als geen ander een hoog vermogen trappen, maar eindigde slechts als tiende in de virtuele Ronde. De toestellen zijn van verschillende merken en ze zijn niet goed gekalibreerd, wat natuurlijk wel essentieel is. Het gewicht dat je invoert moet exact zijn, anders is het oneerlijk.”

In de Nederlandse krant geeft Dumoulin een concreet voorbeeld van het verschil tussen echt en virtueel koersen. “In de virtuele Amstel Gold Race haalde ik een gemiddelde van 250 watt. De meeste fietsers kunnen dat normaal gezien niet volgen, maar in de Amstel heb ik niemand ingehaald. Ik vrees dan ook dat het probleem met de wattages altijd zal blijven bestaan.”

Ook Sagan en Ewan zijn sceptisch

Zou het misschien iets zijn voor Caleb Ewan? “No”, is het duidelijke antwoord van de topsprinter van Lotto-Soudal in een videocall met VTM Nieuws. “Enkele dagen geleden deed ik mee aan een ‘rustige’ groepsrit op Zwift. Het was de bedoeling dat ik de leiding zou nemen, maar ik geraakte niet eens vooraan.” We zullen de Australiër dan ook niet snel zien meedoen aan een virtuele koers. “Behalve als ik echt moet. Als je me ooit ziet meerijden, dan is het omdat ik gedwongen werd”, grijnst Ewan.

Eerder sprak ook Peter Sagan al duidelijke taal over koersen op de rollen. Dat deed de Slovaak in een Instagram Live vanuit zijn appartement in Monaco, waar Sagan de lockdown doorbrengt. “Ik ben een echte coureur, geen virtuele”, was Sagan zijn flegmatieke zelf. “Als dit de toekomst is... Ik denk het niet. Misschien kan ik wat koersen rijden op Zwift met een elektrische fiets, wat denken jullie daar van? Just kidding.”

