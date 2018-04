Na meer dan 200 kilometer in de aanval plaatst Van Hecke nog een versnelling op de laatste klim: "Een diepe buiging" Mike De Beck

15 april 2018

18u24 0 Wielrennen Mee in de vroege vlucht en dan na 241 kilometer in de aanval op de laatste helling van de dag nog eens stevig aan de boom schudden. Het moet gezegd dat Preben Van Hecke er een uitstekende Amstel Gold Race heeft opzitten. De 35-jarige renner van Sport Vlaanderen-Baloise fietste zichzelf meer dan in de kijker. Met een twaalfde stek als gevolg.

Het was een opvallend beeld. Met nog zeven kilometer te gaan, vatte de kopgroep de laatste van 35 hellingen aan. Op de Bemelerberg schoot Oscar Riesebeek (nog zo'n overgebleven vluchter) uit de stijgers en nam Van Hecke gezwind het commando over. Heel even de favorieten het vuur aan de schenen leggen. "Een diepe buiging voor Oscar Riesebeek en Preben Van Hecke. Karakter mannen!", klonk het op Twitter. Uiteindelijk ging niet Van Hecke aan de haal met de titel van meest strijdlustige renner, maar wel de Nederlander Riesebeek.

Diepe buiging voor @oscarriesebeek 🇳🇱van @TeamRoompot en Preben Van Hecke 🇧🇪 die vanaf de eerste kilometer in de kopgroep zaten en zich in de finale ook nog lieten zien. Karakter, mannen! #AmstelGoldRace #AGR18 pic.twitter.com/1TBU8UA0qO Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link