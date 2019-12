Na Ewan en zijn sprinttrein is contract De Gendt volgende prioriteit bij Lotto-Soudal: “De ploeg weet wat ze aan mij heeft” JDK

19 december 2019

07u03 0 Wielrennen Caleb Ewan verlengde gisteren zijn nog lopende contract bij Lotto-Soudal met twee jaar tot eind 2022. Met Ewan tekenden ook zijn spurtloodsen Jasper De Buyst en Roger Kluge bij. Thomas De Gendt is één van de volgende prioriteiten.

De beste aanvaller in het peloton laat je immers niet zo maar gaan. De overeenkomst met De Gendt en Lotto Soudal loopt na komend seizoen af en dus wordt zijn contractvoorstel weldra behandeld. “Zelf wil ik niet het onderste uit de kan halen. De ploeg weet wat ze aan me heeft. Ik verwacht dat we er heel snel uit geraken”, is hij er gerust in.

Ewan én De Gendt starten hun seizoen op in de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Ewan heeft voorts de UAE Tour, Parijs-Nice, Milaan-Sanremo, de Giro en de Tour op zijn programma staan. “Mogelijk komen daar de Men Classic Brugge-De Panne en/of de Scheldeprijs bij.”

De Gendt rijdt traditioneel zowat alle belangrijke WorldTour-rittenkoersen: Parijs-Nice, Ronde van Catalonië, Ronde van Baskenland en de combinatie Giro-Tour. “Of ik in het najaar ook de Vuelta rijd, hangt af van mijn vormpeil na de Tour en/of een eventuele olympische selectie.”