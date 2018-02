Na eerste kennismaking met Franse kasseien: "Alsof Wout hier al eerder finales reed" Nico Dick in Frankrijk

28 februari 2018

11u17 0 Wielrennen Wout van Aert heeft de smaak te pakken. Na zijn knappe prestatie in de Omloop trok hij gisteren op verkenning in de Hel van het Noorden. Meteen zijn allereerste kennismaking met de kasseien van Parijs-Roubaix. En of ze hem bevallen zijn. "Al ben ik ook geschrokken. Ik wist niet dat die stroken elkaar zo snel opvolgden."

Wout van Aert dartelde gisterenmiddag drie uur lang over de kasseien van Parijs-Roubaix dat het een lieve lust was. Opvallend: hij deed dat bijzonder stijlrijk. Zoals zijn compagnon de route Stijn Devolder ons achteraf toevertrouwde. "Ik heb de voorbije uren nooit het gevoel gehad dat ik met iemand op pad was die hier voor het eerst is. Eerder met iemand die jaren ervaring heeft en hier al meerdere finales heeft gereden. Of ik hem tips heb gegeven? Amper. Wat moest ik hem vertellen? Wout vindt overal zijn weg. En geloof me maar, Parijs-Roubaix ligt hem nog beter dan de Omloop." Van Aert krijgt zowaar glinsteringen in de ogen van zo veel lof. "Stijn, je streelt mijn ego, maat."

