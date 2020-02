Na de UAE Tour en het coronavirus: geen handen meer schudden bij Deceuninck-Quick.Step JDK

28 februari 2020

07u39 0 Wielrennen Het coronavirus hakt er in, ook in de wielerwereld. De UAE Tour werd gisteravond stopgezet. Renners en personeel worden op dit moment getest. Ondertussen maken ze ook hier maatregelen.

Renners én entourage van Deceuninck-Quick.Step krijgen het preventieve advies van hun medische staf om geen handen meer te schudden. Marketing & Communication Manager Alessandro Tegner en CEO Patrick Lefevere namen de raad gisteravond bij onze begroeting in het Shamrock Hotel in Tielt alvast ter harte. “Ik geraak niet zo snel in paniek. Maar als dat het risico op besmetting kan verlagen of uitsluiten, wil ik me daar graag aan houden”, aldus Lefevere. Van Zdenek Stybar en Yves Lampaert, kopmannen voor de Omloop zaterdag, kregen we wel een stevige handdruk. Al moet daar eerlijkheidshalve worden aan toegevoegd dat ze op dat moment net in het hotel waren toegekomen. (JDK)