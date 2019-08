Na de snoeiharde kritiek op BinckBank Tour: renners zullen veiligheid parcours controleren DMM

19 augustus 2019

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen De kritiek vanuit het peloton was enorm na de uitstaande hekkenpootjes in Venray en de smalle aankomst in Aalter. De BinckBank Tour was voor velen één week na het overlijden van Bjorg Lambrecht het toppunt van onveilig wielrennen. Organisator Rob Discart wil vooral leren uit het voorval.

“De hypocrisie van het wielrennen”, tweette Tim Declercq. Gianni Bugno noemde de BinckBank Tour als voorzitter van de rennersvakbond (CPA) dan weer WorldTour-onwaardig. Uitspraken die de discussie over veilig wielrennen een beetje uit de context trokken, vindt Rob Discart namens organisator Golazo. “We zitten met een dubbel gevoel. Aan de ene kant waren er de woorden van Bugno, aan de andere kant kreeg ik net felicitaties van ex-renner Maxim Belkov die hier aanwezig was als afgevaardigde van diezelfde CPA.”

Schuine hekken

“Kritiek kan opbouwend zijn en we willen hier iets uit leren. De smalle Flandrienroute naar Aalter was een inschattingsfout. Intussen hebben we met een tiental ploegleiders en wielrenners gesproken. We willen in de toekomst met een stuurgroep gaan werken die ons kan helpen om bepaalde inschattingsfouten te vermijden. Met Greg Van Avermaet en Tom Steels hebben al twee grote namen toegezegd. Wanneer we de ritten uitwerken, kunnen we dan horen hoe zij ernaar kijken. Het is ook zo dat we het aantal schuine hekken bij een aankomst gaan vergroten. Helaas zijn we vaak ook afhankelijk van de hekken die de lokale organisaties ons ter beschikking stellen”, aldus Discart.