Na de Omloop nu ook Amstel Gold Race: talentvolle Valgren draait wederom iedereen een loer Mike De Beck & Xander Crokaert

15 april 2018

17u08 0 Wielrennen Een bijzonder attente Michael Valgren Andersen heeft de Amstel Gold Race op zijn palmares geschreven. De Deen die dit seizoen ook al de Omloop won, schoot in een bijzonder attractieve finale twee keer weg en klopte dan Roman Kreuziger in het spurtduel. Enrico Gasparotto pakte de derde plek. Tim Wellens was op de zesde plek de eerste Belg.

We have ourselves a winner: @MichaelValgren!!💪🙌 #AGR18 pic.twitter.com/iH4c4pnEx3 Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link

De kasseien hebben er de vorige weken flink ingehakt, maar bij de meesten zijn ze zo wel al verteerd. Enter de klimspecialisten. Bij Preben Van Hecke jeukten de benen alvast vrij snel in de enige Nederlandse klassieker op de kalender van de WorldTour. Onze landgenoot van Sport Vlaanderen - Baloise schoof samen met acht andere renners mee naar voren om de vroege vlucht op poten te zetten. De negen avonturiers konden het goed met elkaar vinden. Getuige de voorsprong van op sommige momenten zelfs meer dan vijftien minuten. Bij die negen koplopers ook ene Bram Tankink. Al toe aan zijn vijftiende en meteen ook laatste Amstel Gold Race in zijn carrière. Op de Eyserbosweg zwaaide de goedlachse renner van LottoNL-Jumbo zijn thuisfans uit.

Finale om duimen en vingers bij af te likken

De finale kon eindelijk beginnen en het werd er eentje om duimen en vingers bij af te likken. Een bijzonder kloeke Dylan Teuns testte zijn uitstekende benen al een keer op de Keutenberg. Het schudde meteen ook de topfavorieten wakker want niemand minder dan Peter Sagan nam heel even het cammondo over. "Ik weet niet of ik voldoende hersteld ben van Parijs-Roubaix", vertelde de wereldkampioen. Zijn collega's kenden ondertussen wel het antwoord op dat vraagstuk.

Tandem van twee ex-winnaars

Plots werden alle registers open getrokken. Twee voormalige winnaars van de Amstel Gold Race beseften dat 'money time' zo stilaan was aangebroken en als een tandem stoomden ze naar de overgebleven vluchters: Enrico Gasparotto (2012 en 2016) en Roman Kreuziger (2013). Het ging vlotjes voor beide heren. Dat terwijl de favorieten elkaar vol in de ogen keken.

Voor Michael Matthews werd het opnieuw geen succes. De talentvolle Australiër kreeg in volle finale af te rekenen met een lekke band en zag de zege in rook opgaan. Op de Cauberg toonde Dylan Teuns opnieuw zijn goede vorm, maar dat bekocht hij wil in de laatste tien kilometer. Op de uitloper van die Cauberg schudde zijn ploegmakker Greg Van Avermaet een keer aan de boom, maar niet veel later werd de olympische kampioen al teruggefloten.

Wanneer kregen we dan het moment van Alejandro Valverde te zien? Op de Geulhemmerberg trok 'El Imbatido' op zijn buitenblad stevig door. Vrouwen en kinderen eerst bij de andere favorieten. Het was echter Preben Van Hecke die op de laatste klim van de dag nog een stevige snok aan het tempo gaf. Na 241 kilometer in de vlucht van de dag had de voormalige Belgische kampioen blijkbaar nog wat overschot. Zonder meer een knappe prestatie.

Tim Wellens beste Belg op zesde plek

Astana speelde dan maar het ploegenspel. Met succes. Michael Valgren Andersen probeerde het één keer én ook een tweede keer. Een derde poging moest de sterke Deen niet wagen want hij kon met Roman Kreuziger naar de streep. Een spurtduel met twee waarbij Andersen dan ook als winnaar uit de bus kwam. Gasparotto werd nog derde. Samengeteld dus vier zeges dus op het podium van de Amstel Gold Race (1 voor Michael Valgren Andersen, 1 voor Kreuziger en 2 voor Gasparotto). Tim Wellens sloot zijn prima koers af op een zesde plek. Jelle Vanendert werd nog tiende.