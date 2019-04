Na de kritiek van Lefevere: Lampaert voor 3 op 3 in Dwars door Vlaanderen? “Denk niet dat Patrick echt kwaad is” Bart Audoore

03 april 2019

06u38 0 Wielrennen Yves Lampaert (27) kan de eerste worden die Dwars door Vlaanderen drie keer wint. Zou hij meteen ook zijn baas van antwoord dienen: Patrick Lefevere zei na de E3 dat het tijd wordt dat de Belgische kampioen ook eens uitpakt. “Zo heeft hij dat niet bedoeld.”

Om correct te zijn: Lefevere zei dat het tijd wordt dat Lampaert ook een keer “iets in goud verandert”, verwijzend naar de ‘gold rush’ van zijn ploeg dit voorjaar. Blijkbaar vindt de grote baas van Deceuninck-Quick.Step het nodig om zijn renner te prikkelen. “Ik geloof niet dat Patrick echt kwaad is”, denkt Lampaert. “Ik denk dat het er anders uitkwam dan hij bedoelde.”

Dat Lefevere in hetzelfde gesprek ook een compliment uitdeelde aan Lampaert voor het uitstekende ploegwerk - “super wat hij doet” - zal wel betekenen dat de renner een punt heeft. Maar toch: het blijft een feit dat van Lampaert werd verwacht dat hij dit voorjaar overal ging meedoen voor winst. Voorlopig zat hij overal net achter de mannen die voor het podium koersen.

“Qua resultaten is dit nochtans mijn beste voorjaar ooit”, zegt hij. “Vijfde in de Omloop, zevende in Kuurne, elfde in de Strade: ik zie geen reden tot paniek. In de E3 was ik ook heel goed, maar heb ik de slag gemist op de Paterberg. Ik zat te ver. Ik was te braaf en had agressiever moeten koersen. In Gent-Wevelgem heb ik hard gewerkt voor de ploeg: het is geen schande dat je na al die uren in de wind dan een prijs betaalt.”

Om maar te zeggen dat Lampaert een goed gevoel heeft over zijn conditie. “Ik ben tevreden over mijn benen en ik heb vertrouwen. Maar winnen is moeilijk, hé. Je ziet vaak dat er in het voorjaar één renner is die veel wint: twee jaar geleden was dat Van Avermaet, vorig jaar Terpstra, dit jaar Stybar. Daardoor blijft er voor de rest nog minder over. En met die kleppers uit de cross die erbij gekomen zijn, is de concurrentie dit jaar nóg groter...”

Of hij misschien de Stybar van vorig jaar is? De renner die wel het juiste niveau haalt, maar die de kansen telkens aan zijn neus ziet passeren? “Ja, dat is een ‘skone’ vergelijking. Ik probeer het straks al te doen kantelen. Drie keer op rij zou een mooi record zijn. Nerveus? Neen, dat gaat me niet helpen om te winnen.” (BA)