Na de dopingschorsing: Russische renner wil naar Spelen door van nationaliteit te veranderen LPB

17 december 2019

18u37

Bron: Cyclingnews 1 Wielrennen Ilnur Zakarin heeft er veel voor over om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Omdat het Wereldantidopingagentschap (WADA) vorige week besliste om Rusland voor vier jaar te verbannen van de Spelen en andere internationale sportevenementen, overweegt Zakarin van nationaliteit te veranderen. “Ik ben geen onderdeel van het Russische dopingprobleem.”

Geen Spelen in Tokio, geen WK voetbal in Qatar: Rusland weet sinds vorige week dat het de komende vier jaar niet welkom is op internationale sporttoernooien. Een beslissing van het WADA dat bewijzen vond van manipulatie in het dopinglab in Moskou. Ilnur Zakarin neemt er geen vrede mee. De CCC-renner wil koste wat het kost naar Tokio.

“Ik wil meedoen aan de Olympische Spelen, maakt niet uit onder welke vlag”, zegt Zakarin aan Cyclingnews. “Als Rusland niet mag deelnemen, zou ik graag onder neutrale vlag willen koersen. Voor de komende jaren overweeg ik zelfs om de Cypriotische nationaliteit (Zakarin woont sinds enkele jaren op Cyprus, red.) aan te nemen. Ik ben er nog niet uit.”

Vier jaar geleden miste Zakarin al de Spelen in Rio na een positieve dopingtest. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) sloot de Russische renner uit, het Internationaal Sporttribunaal (TAS) draaide die beslissing terug. “Dat gebeurde twee dagen voor de start van de Spelen”, zegt Zakarin. “Veel te laat, ik had te weinig tijd om mij voor te bereiden.”

Zijn dopingverleden indachtig, rest de vraag of Zakarin überhaupt onder neutrale vlag zal mogen deelnemen aan de Spelen. Zo ziet de Rus het evenwel niet. “Ik word tijdens wedstrijden getest en heb niks te verbergen. Ik onderging ruim 100 dopingtesten, ze waren allemaal ‘clean’. Ik vind dat ik mag deelnemen in Tokio. Al mijn testen werden uitgevoerd door UCI en WADA, en niet door het Russisch antidopingagentschap. Ik ben geen onderdeel van het Russische probleem.”

Ilnur Zakarin ruilde de voorbije zomer Katusha voor CCC. De 29-jarige Rus tekende er een contract voor twee seizoenen.