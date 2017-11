Na de beschuldigingen: mecanicien die in 2010 voor team Cancellara werkte, reageert op aantijgingen rond motortje Thomas Lissens

Zat er nu een motortje in de fiets van Fabian Cancellara of niet? Door de beschuldigingen van de Amerikaanse ex-profrenner Phil Gaimon houdt die vraag momenteel heel wat mensen bezig. Op een reactie van de 36-jarige Zwitser is het nog wachten, maar een mecanicien die in 2010 voor Cancellara's team Saxo Bank werkte, liet intussen wél al van zich horen. "Een verborgen motortje in zijn fiets? Dat zou ik gemerkt hebben", vertelt Rune Kristensen (die nu bij Quick.Step-Floors werkt) in de Deense krant Ekstra Bladet.

"In 2010 was ik mecanicien van Saxo Bank voor zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix", vertelt Kristensen. "Roger Theel, de vaste mecanicien van Cancellara, en ik monteerden toen alle fietsen van Saxo Bank voor de klassiekers. Als er in de fiets van Cancellara een motortje had gezeten, dan zou ik dat zeker gemerkt hebben. Zijn materiaal werd behandeld zoals dat van alle andere renners."

IMAGEGLOBE Cancellara won in 2010 de Ronde voor Boonen en Gilbert.

"Zouden we de fiets dan mogen schoonmaken?"

"De fietsen van Cancellara werden altijd gewoon in de vrachtwagens van de ploeg gezet, bij de andere fietsen van het team", gaat Kristensen voort. "Ik denk dat, als er sprake zou zijn geweest van een verborgen motortje, dat de fiets in kwestie wel ergens op een kamer zou worden gezet. We mochten de fietsen daarnaast gewoon schoonmaken, ook dat zou niet het geval geweest zijn als er mechanische fraude in het spel was. Het is in mijn ogen gewoon niet mogelijk om een motortje te gebruiken zonder betrapt te worden."

Ex-renner gaat mechanische fraude onderzoeken

Ondertussen krijgt het UCI-team dat mechanische fraude in het wielrennen moet bestrijden ook een gezicht. De Franse ex-renner Jean-Christophe Péraud wordt de manager van het team. "Ik zal al mijn expertise als ingenieur én ex-renner investeren in deze nieuwe rol", aldus Péraud. "De UCI voert al strijd tegen mechanische doping, maar het kan nog beter. Dat wordt mijn taak.”